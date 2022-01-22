home.moe.gov.om البوابة التعليمية سلطنة عمان تسجيل ولي أمر طالب جديد (صف أول – روضة تمهيدي – نتائج الطلاب)

أعلنت البوابة التعليمية العمانية سلطنة عمان home.moe.gov.om عن بدأ تسجيل ولي الأمر أبنائه “طالب جديد” بالصف الأول الابتدائي وروضة تمهيدي بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2023/2022، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان عن فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات الجُدد للصف الأول الابتدائي بالمدارس الخاصة، وذلك للعام الدراسي القادم، ويتم التسجيل وفق شروط وضوابط وضعتها بوزارة التربية والتعليم العُمانية، وذلك من خلال رابط التسجيل http://eportal.moe.gov.om الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم، كما تم الإعلان عن بدأ فتح باب التسجيل وغلقه، لذلك سنستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد التسجيل للطلبة المستجدين، وكذلك موعد فتح وغلق باب التسجيل.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع الإعلان عن بدأ فتح باب تسجيل طلاب وتلاميذ الصف الأول الابتدائي بالمدار الخاصة الابتدائية العمانية، فقد رابط موقع التسجيل كثافة في البحث مما اسفر عنه تعرض رابط التسجيل لبعض الأعطال، لذلك يرجى تكرار محاولة الدخول لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي والروضة والتمهيدي للمدارس الخاصة.

طريقة وكيفية تسجيل طالب مستجد في مدرسة خاصة ( صف الأول – روضة وتمهيدي )

موعد التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي بالمدارس الخاصة بسلطنة عُمان

بدأ فتح باب التسجيل يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022.

يستمر باب التسجيل مفتوح حتى يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022.

لن يتم السماح بالتسجيل بغد غلق باب التسجيل.

شروط ورابط تسجيل الأطفال المستجدين “الصف الأول وروضة التمهيدي” بالمدارس الخاصة بسلطنة عُمان

التسجيل يتم للأطفال المواليد من يوم 1 يوليو 2015 وحتى يوم 30 يونيو 2017.

يتم تقديم طلبات التسجيل إلكترونياً على رابط eportal.moe.gov.om بوابة سلطنة عُمان التعليمية .

. يجب أن يكون لدى الطفل وولي أمره رقم مدني.

للطفل المُقيم “غير المواطن” يجب أن يكون لديه هو وولي أمره بطاقة مُقيم سارية المفعول.

يستثنى من الشرط السابق أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

كذلك يُستثنى أبناء الدبلوماسيين الذي يُطلب منهم إحضار رقم تسجيل للدخول في نظام البوابة التعليمية العُمانية، وذلك من الأحوال المدنية، ويكون مُحدد المدة.

بعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني، على ولي الأمر والطفل بصحبته أن يقوم بمراجعة المدرسة، وذلك ليقوم بالتوقيع على استمارة طلب الالتحاق بالمدرسة.

eportal moe gov om تسجيل دخول المستندات والأوراق المطلوبة

السجل الطبي للطفل.

تقرير طبي معتمد من مؤسسة طبية معتمدة.

يُذكر في التقرير الطبي المعتمد ما إذا كان الطفل يعاني من أي أمراض مزمنة أو إعاقات.

يتم فحص الطفل طبياً من أي من المؤسسات الصحية الحكومية.

هذا وقد أتاحت البوابة التعليمية بسلطة عمان أيضا إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب للصف الدراسي الأول والثاني 2022، وذلك بجميع الصفوف المراحل الدراسية المختلفة، حيث يتم الإعلان عن نتيجة الطلاب بعد اعتماد النتائج وتجميلها على رابط النتائج الامتحانية على بوابة سلطنة عمان التعليمية.

البوابة التعليمية زاويتي

خدمة زاويتي التعليمية على بوابة سلطنة عمان التعليمية الرقمية من الخدمات الهامة التي يجد الطلاب والطالبت ضالتهم فيها، وذلك بخصوص امتحانات السنوات سابقة والأنشطة التقويمية، هذا بالإضافة إلي بنك أسئلة لجمبع المواد الدراسية.

خدمات البوابة التعليمية بسلطنة عُمان للطالب

يقدم نظام البوابة التعليمية العُمانية باقة من العديد من الخدمات الرقمية للطلاب والطالبات منها ما يلي: