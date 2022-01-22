اليمن.. قوات العمالقة تتقدم باتجاه طريق "مأرب - البيضاء"

تقدمت قوات ألوية العمالقة باتجاه الطريق الرابطة بين محافظتي مأرب والبيضاء، وتمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة للحوثيين.

وأفاد مراسلنا بتقدم قوات ألوية العمالقة باتجاه الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء، وذلك بعد أن تمكنت من تطهير الجبال المطلة على حريب بمأرب، وتلك المشرفة على الطريق الواصل بين مأرب وشبوة.

وبهذا التقدم، تؤمن ألوية العمالقة الطريق الحيوي بعد قتال دام ساعات وانتهى بطرد مليشيات الحوثي من كل المواقع التي كانت تتخذ منها ممرا لمهاجمة الطريق وقصف قرى مديرية عين بشبوة.

في الأثناء تمكنت دفاعات ألوية العمالقة، من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة لميليشيات الحوثي في مديريتي عين وحريب.

تكتسب معركة حريب التي بدأتها قوات ألوية العمالقة على ثلاثة مراحل عسكرية أهميتها الاستراتيجية كونها مفتاحا لتحرير محافظتي مأرب وصنعاء من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية، بحسب مسؤولين عسكريين.

وتخوض ألوية العمالقة، منذ الثلاثاء الماضي، معارك هي الأعنف مع الميليشيات على ثلاثة محاور قتالية بمديرية حريب الاستراتيجية الواقعة على خط إمداد مهم يربط جبهات جنوب مأرب.

وبدأت عملية حريب العسكرية فور إعلان السيطرة على محافظة شبوة، ضمن عملية "إعصار الجنوب"، وبالتزامن مع إطلاق التحالف العربي لعملية "اليمن السعيد"، الإنسانية.

وفور تحرير شبوة لاذت العناصر الحوثية بالفرار حيث تمركزت في حريب وبالطريق الرابط مديرية "عين" وحدود مأرب.