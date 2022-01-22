قرعة المونديال لإفريقيا.. محمد صلاح بمواجهة ساديو ماني

كشفت قرعة الدور الأخير للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي جرت في مدينة دوالا بالكاميرون، عن مواجهات نارية للمنتخبات العربية.
وكانت 10 منتخبات إفريقية، من بينها 4 منتخبات عربية، قد تأهلت للمرحلة النهائية لتصفيات المونديال، بعدما تصدرت مجموعاتها في مرحلة المجموعات بالتصفيات الإفريقية.
وتم توزيع المنتخبات العشرة على مستويين، بناء على التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في نوفمبر الماضي.
وسيكون على محمد صلاح مواجهة زميله في فريق ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، من أجل بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بعدما أوقعت قرعة الدور الأخير للتصفيات الأفريقية مصر في مواجهة السنغال.
وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:
مصر تواجه السنغال
الجزائر تواجه الكاميرون
تونس تواجه مالي
والمغرب يواجه الكونغو الديمقراطية
وغانا تواجه نيجيريا
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