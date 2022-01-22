مقتل 7 أشخاص بانفجار فى مدينة هرات غرب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقتل 9 أطفال على الأقل، قبل أيام، جراء انفجار فى إقليم ننجرهار، شرقى أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار الأفغانى، قازى ملا عادل، إن 4 أطفال آخرين أصيبوا بعدما انفجرت قذيفة هاون، بالقرب من مدرسة فى قرية بايجانان فى منطقة لال بور بالإقليم. فيما أظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى الدمار بموقع الانفجار.

وقال البيان الصادر عن مكتب حاكم إقليم ننجرهار، إن الانفجار وقع جراء قذيفة طالت المنطقة، دون توضيح لمزيد من البيانات. وانتقل الأطفال المصابين إلى مستشفى إقليمى فى جلال آباد لتلقى العلاج.