مقتل 7 أشخاص بانفجار في مدينة هرات غرب أفغانستان

أعلنت السلطات الصحية المحلية في أفغانستان، اليوم السبت، عن مقتل 7 أشخاص جراء انفجار هز مدينة هرات غرب البلاد.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مسؤولين في السلطات الصحية أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة ووقع في المنطقة الأمنية الـ12، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 نساء و3 رجال، وإصابة 9 آخرين.
وأكدت أجهزة الأمن في مدينة هرات، مركز ولاية هرات، أنها فتحت تحقيقا في الحادث.
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