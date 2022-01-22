وول ستريت جورنال: ألمانيا ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة وسط توترات مع روسيا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن ألمانيا على عكس أعضاء الناتو الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، رفضت تزويد أوكرانيا بالأسلحة وسط توترات مع روسيا.

وزعمت تقارير إخبارية أن برلين رفضت أيضًا السماح لدولة ثالثة بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا لأن الأسلحة نشأت في ألمانيا، وفقًا لمسئولين استونيين وألمان.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: "ألمانيا ، لديهم الكثير من التردد في تسليم الأسلحة لنا".

وقال مسئولون ألمان إن المأزق ناتج عن سياسة طويلة الأمد فيما يتعلق بصادرات الأسلحة إلى مناطق متوترة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية لوول ستريت جورنال: "المبدأ الذي يحكم صادرات الأسلحة هو نفسه دائمًا - سواء كانت تأتي مباشرة من ألمانيا أو من دول ثالثة - ولم يتم إصدار أي إذن في هذه المرحلة". وأضاف "ليس من الممكن تقدير نتيجة العملية في هذه اللحظة".

وقال مسئول حكومي إستوني إن حكومته ما زالت تحاول إقناع ألمانيا بتغيير رأيها. وقال كريستو إن فاجا ، مستشار وزير الدفاع الإستوني: "آمل أن نحصل على موافقة ألمانيا. لقد أظهرت إستونيا أننا نريد مساعدة أوكرانيا عمليًا بأي طريقة ممكنة."

وتضغط إستونيا على ألمانيا لتغيير مسارها حتى تتمكن من إرسال مدافع هاوتزر D-30 إلى أوكرانيا.

وتأتي التصريحات بعد أن قالت رئيس وزراء إستونيا كاجا كالاس إن بلاده تجري محادثات مع حلفائها لزيادة الوجود في البلاد "ليكون بمثابة رادع" لروسيا.

وقالت الأسبوع الماضي: "دول البلطيق هي شبه جزيرة تابعة لحلف شمال الأطلسي ، وبالتالي لدينا مخاوفنا".

وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن الأسلحة السوفيتية تُركت في ألمانيا بعد إعادة توحيدها قبل تصديرها إلى فنلندا وإستونيا لاحقًا.

وفقًا للتقرير الإخباري ، في الأسابيع القليلة الماضية ، سعت إستونيا للحصول على إذن من برلين لإرسال وحدات مدفعية إلى أوكرانيا ، وهو أمر مطلوب بموجب قوانين التصدير الألمانية ، حسبما قال مسئولون.

في حديثها يوم الخميس على بي بي سي نيوز نايت ، سُئلت فيونا هيل ، المديرة السابقة لمجلس الأمن القومي الأمريكي لأوروبا وروسيا ، عما إذا كانت بعض القوى الأوروبية ، ولا سيما ألمانيا ، قد تعرضت لخطر سياسي من خلال دعمها لخط أنابيب جازبروم من روسيا، قالت : "كلما اختلفنا بشأن هذه الأشياء ، زادت هذه الخلافات حتى لمجرد الخلاف حول ما سيفعله فلاديمير بوتين. وهذا بالضبط ضمن قواعد اللعبة التي يلعبها بوتين وهو مستمر في تغيير شروط اللعبة."