نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن كوينز PES 2021 Mobile أحصل على 450 كوينز مجانية بطريقة رسمية وموعد لعبة إي فوتبول بيس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن كوينز PES 2021 Mobile ، نعم هذا ليس عنوانا مضللا كباقي المواقع المضللة التي تقوم بخداعك بشكل يومي. وبالفعل سيتم الرد علي السؤال الذي يشغل محبي لعبة إي فوتبول بيس 2021. حيث أن أزداد السؤال عن كيف تحصل على كوينز في PES 2021 ؟ بشكل مجاني. لشراء المدربين وإعادة فتح باقة مبارياتهم مرة أخرى. كما يمكن أيضا بالكوينز شراء اللاعبين القدامى والذين قاموا بالاعتزال منذ زمن بعيد. كما يمكن شراء أيضا الذين أعتزلوا اللعب في الملاعب مؤخرا.

الحصول علي كوينز في بيس 2021 أمرا ليس سهلا كما أنه ليس صعبا. فهذه معادلة غريبة إلى حد ما. ولكن الأمر بعيدا كل البعد عن المواقع التي تقوم بشحن اللعبة عن طريق مشاهدة بعض الإعلانات مقابل بعض الكوينز القليلة. أو تثبيت بعض البرامج على هاتفك مقابل كوينز أيضا. ولكن يمكن شحن PES 2021 Mobile من خلال طرق أخرى وهي التي سنعرضها عليكم من خلال موقعكم المفضل (ثقفني). فتابعوا معي السطور القليلة القادمة.

شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا 450 كوينز مجانية

هناك طريقة مجربة قمت بتجربتها شخصيا وأنا هنا لأنقل لكم هذه التجربة ومن خلال هذه التجربة المجانية لقد حصلت على 450 كوينز مجانية في خلال 30 يوما تقريبا. وذلك يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 من خلال التالي.

أولا عن يتم تنزيل eFootball PES 2021 على هاتفك إذا كانت اللعبة ليست متواجدة على هاتفك.

على هاتفك إذا كانت اللعبة ليست متواجدة على هاتفك. ربط اللعبة مع بريدك الإلكتروني فور نزولها وفي حالة اللعبة متاحة على هاتفك فهذه الخطوة ليس مهمة لك.

عند فتح اللعبة سوف يقوم نظام لعبة إي فوتبول بيس 2021 بخيارك بهدية يومية من GP أو الكوينز.

بخيارك بهدية يومية من GP أو الكوينز. يجب خيار الكوينز اليومية وهي بمقدار 10 كوينز يومية حتى اليوم السادس 20 كوينز واليوم السابع 30 كوينز مجانية. حيث يتم شحن كوينز PES 2021 Mobile أسبوعيا على 100 كوينز مجاني. وذلك بمقدار شهري 300 كوينز مجانية بجانب الانتهاء والفوز في التحديات (المباريات). وتصل الكوينز المجانية إلى 450 مجاني شهريا.

وفي الصور الأتية توضح كيفية الحصول علي كوينز في بيس 2021 من حسابي الخاص بطريقة مجانية ويجب النظر إليها للتأكد من الخطوات.

الحصول علي كوينز في بيس 2021 بطريقة مدفوعة

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 بمقدار أكبر بطريقة أسرع. حيث ذكرنا في الفقرة السابقة الطريقة المجانية والتي تبدو بطيئة إلى حد كبير من الطريقة المدفوعة التي سنعرضها لكم الآن من خلال الخطوات التالية.

أولا يجب فتح اللعبة والنقر يمينا أعلى الصفحة على سلة التسوق.

ثم أختيار MYCLUB COINS.

في التحديث الأخير في لعبة إي فوتبول بيس 2021 طرحت شركة كونامي عروض مدفوعة ليتم شحن كوينز PES 2021 Mobile حيث هناك عروض كبيرة وهي فقط بمبلغ مالي صغير وهو 17 جنيه مصري فقط يتم الحصول علي 300 كوينز بدلا من 100 فقط. كما أن هناك عرض أخر وهو خمسون جنيها مقابل 740 كوينز بدلا من 300 فقط. حيث أنها عروض تستحق التجربة. ويتم الدفع إلكترونيا بأساليب الدفع الإلكترونية المتاحة في كل دولة.

حيث هناك عروض كبيرة وهي فقط بمبلغ مالي صغير وهو 17 جنيه مصري فقط يتم الحصول علي 300 كوينز بدلا من 100 فقط. كما أن هناك عرض أخر وهو خمسون جنيها مقابل 740 كوينز بدلا من 300 فقط. حيث أنها عروض تستحق التجربة. ويتم الدفع إلكترونيا بأساليب الدفع الإلكترونية المتاحة في كل دولة. والآن بضغطة زر واحدة يتم شحن PES 2021 Mobile بالكوينز في ثوان معدودة.

موعد نزول لعبة إي فوتبول بيس 2022 على الهواتف

أعلنت شركة KONAMI بعد عدة تأجيلات عن الموعد الرسمي لطرح لعبة eFootball PES 2022 للهواتف الأندرويد والايفون وبعض الأنظمة المختلفة الأخرى حيث سيتم نزول اللعبة رسميا في الربيع القادم أي أواخر مارس المقبل 2022. وجاء هذا الموعد بعد عدة تأجيلات من قبل مطوري لعبة إي فوتبول بيس 2022 وذلك لتحقيق أكبر أستفادة لمستخدمي اللعبة من جودة وسلاسة. كما تم التعويض ببعض مبالغ عملة GP والتي وصلت إلى 400 ألف من العملة لتعويض عن التأجيلات التي حدثت. كما سيتم طريقة الحصول على الكوينز في 2022 مثل طريقة الحصول علي كوينز في بيس 2021.

شحن كوينز PES 2021 Mobile أصبح سهلا إذا كانت خطة مجانية أو مدفوعة. فيجب المبادرة الآن بالاشتراك للحصول على اللاعبون المحببون لديك. كما استعرضنا لكم الآن الموعد الذي سيتم فيه طرح لعبة إي فوتبول بيس 2022 على الهواتف الذكية. نتمنى لكم التوفيق والاستمتاع باللعب. كما نتمنى لكم عاما سعيدا مليئا بالخير.