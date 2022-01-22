شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 للتسجيل وفق وزارة الموارد البشرية بالسعودية

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 للتسجيل وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية بالسعودية عبر صفحتها الإلكترونية الرسمية والتي حددت فيه 8 أسباب تؤدي إلى توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد لمستحقيه، وفق أحدث شروط الأهلية والاستحقاق للبرنامج المطور 1443هـ كما أوضحت أيضًا كيفية التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق شروط الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة الواجب توافرها للاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وللراغبين بالتسجيل في نظام الضمان الجديد 1443 بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد.

يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.

في النهاية قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

أسباب وفق معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022م

في نفس السياق السابق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت أن أبرز أسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ تتمثل في التالي: