نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 وزارة التربية والتعليم العراقية dirasat-gate.org في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية حيث زادت إلى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم الإعلان عن امكانيات الاستعلام عن تلك النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل الحصول على تلك النتائج التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي على نتائج القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية حيث قد طرحت وزارة التعليم التعليم والبحث العلمي العراقية شروط القبول الموازي ومعدلات القبول الموازي وذلك بعدما تم الإعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة من بينهم 3500 طالب وطالبة، علي ان يتم الاعلان عن امكانيات الاستعلام عن تلك النتائج أمام طلاب نفس العام الحالي والخريجين من الأعوام الماضية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو نستعرض نتابع مع حضراتكم على رأس مدار الساعة حيث يتزايد رغبة عدد كبير من الطلاب حول التعرف على تلك النتائج التي جاءت خطوات الاستعلام عنها على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وتسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على أيقونة عرض الدرجات حتى تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00