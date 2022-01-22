الاستعلام عن طلب دعم ريف برقم الهوية الوطنية

الاستعلام عن طلب دعم ريف برقم الهوية، حيث يبحث العديد من مستفيدي برنامج ريف عن طريقة الاستعلام عن الطلبات المسجلة لدي برنامج ريف من أجل الحصول علي الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج، ويرغب عدد كبير منن المزارعين والأسر المنتجة في التعرف علي آلية الاستعلام عن الدعم المقدم من البرنامج، سواء للمستفيدين الجديد الذين قاموا بتسجيل طلب جديد من أجل التأكد من قبول التسجيل الخاص بهم، أو للمستفيدين الذين تقدموا بطلب وينتظرون صرف المبالغ المالية، ومن خلال موقع برنامج ريف الإلكتروني يتوفر عدد كبير من الخدمات المرتبطة بمستفيدي البرنامج، لذا سوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن طلب دعم ريف برقم الهوية.

الاستعلام عن طلب دعم ريف برقم الهوية

تعد خدمة الاستعلام عن الدعم الريفي من الخدمات الإلكترونية التي تعد متوفرة من خلال المنصة الإلكترونية لبرنامج ريف، ويستطيع جميع المستفيدين بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن مدي الأحقية في الحصول على هذا الدعم، وكذلك يمكن الاستفسار عن الأهلية الاستحقاق لنظام الدعم، ويمكن أن تتم مُتابعة الحالة العامة للصرف بشكل إلكتروني بدون الحاجة الذهاب الي مكاتب الوزارة، ويتم الاستعلام بالخطوات التالية:

يجب أن يتم الدخول علي منصة ريف من جانب كل مستفيد.

الذهاب إلى الضغط علي “الخدمات الإلكترونية”.

يجب اختيار خدمة “الاستعلام عن دعم برنامج ريف”.

يجب إدخال رقم الهوية في المكان الخاص به.

ثم تسجيل كافة البيانات المطلوبة بالأماكن الخاصة بها ثم التأكد من صحة هذه البيانات.

ثم الضغط على تبويب (بحث).

وأخيرًا سوف يظهر لكل مستفيد جميع التفاصيل التي تخص دعم ريف، والتعرف علي أحقية الحصول علي دعم مربي المواشي أو عدم القبول في البرنامج، والتعرف علي الموعد الخاص بصرف الدعم.

التسجيل في دعم ريف

يستطيع جميع المستفيدين الجدد القيام بالتسجيل في برنامج ريف وذلك للمواطنين السعوديين فقط، علي أن يتم التسجيل بالخطوات التالية: