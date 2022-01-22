نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تطبيق سكني”موعد صرف الدعم السكني 1443 رابط التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الاسكان sakani.housing.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الإسكان في وقت سابق عن تقديم مساعدات سكنية للأسر السعودية الأكثر احتياجًا وذوي الدخل المحدود، من أجل تحسين وتوفير حياة كريمة لكل مواطن سعودي عاجز، حيث أطلقت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، لتوفير السكن للذين يعيشون فيها المواطنين بأسعار مناسبة في عدد كبير من الحالات ووفرت هذه المبادرة التى تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمساعدة الإسكانية للسعوديين الذين لا يمتلكون أو يبنون مسكن، مما يجعله من أهم برامج المساعدة المالية المتاحة لأي شخص في أي فئة لذلك تسعى بعض المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات معينة للسعوديين وتقديم بعض المشاريع التي قد يحتاجونها المواطن الذي لا يملك متسعًا من الوقت، وقد فرضت شروطًا سكنية معينة يجب تلبيتها من أجل التأهل لفرص التسجيل في منصة المساعدة الإسكانية.

رابط التسجيل فى دعم سكني 1443

وقد اطلقت وزارة الإسكان السعودية رابطا الكترونيا لتقديم المساعدة السكنية لأولئك المؤهلين بالنسبة للعديد من السعوديين الذين يرغبون في الحصول على مساعدة سكنية، سيتم التسجيل إلكترونيا من خلال منصة سكني عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج sakani.housing.sa، حيث تبذل الحكومة السعودية قصارى جهدها لتوفير السكن للذين يعيشون فيها المواطنين بأسعار مناسبة، في عدد كبير من الحالات التي تم اعتمادها بعد التأكد من كل الشروط واستيفائها، وقد أعلن برنامج “سكني” عن فتح بوابة لحجز آلاف الوحدات السكنية في المشاريع الإسكانية الجديدة، ووفرت هذه المبادرة ما يقرب من 280 ألف وحدة سكنية في مناطق ومحافظات المملكة، كما انه يتم إكمال التسجيل للحصول على المساعدة السكنية وتلقيها بسرعة.

خطوات التسجيل فى دعم سكني 1443

برنامج “سكني” لتقديم المساعدة السكنية للأفراد المؤهلين الذي أطلقته وزارة الاسكان السعودية، حيث أتاحت وزارة الإسكان السعودية الحصول على مساعدة إسكانية، من خلال التسجيل في برنامج سكني حيث يهدف البرنامج لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين بمساحات مقبولة، ويمكنك التسجيل في منصة الدعم السكني من خلال اتباع الخطوات التالية:

رابط التسجيل في منصة سكني عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج sakani.housing.sa

الضغط فوق تسجيل جديد

تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية

يتم إدخال جميع المعلومات والبيانات الخاصة للمتقدم حتى يتم اكتمال التسجيل.