kahraba.gov.jo هنا رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء الأردنية وألية الاستفادة من التعرفة الجديدة

رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء الأردنية هذا ما قد تم الكشف عنه من قبل الجهات المعنية بالمملكة الأردنية وهي الهيئة التنظيمية للقطاع الخاص بالطاقة والمعادن، حيث نوهت المنصة الرسمية الخاصة بالهيئة عن كيفية التسجيل عبر رابط مباشر وهذا ما يهدف إلى تسجيل بالموقع وعمل الحساب لشخصي الخاص به للمواطن، والتسجيل بالمنصة دعم من أهم الأسباب التي دفعت لذلك أن هناك ارتفاع بالتعريفة الخاصة بطاقة الكهرباء بسائر أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية ومن خلال الآتي توضيح لأهم التفاصيل فيما يخص هذا الشأن.

رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء الأردنية

رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء الأردنية من أهم الوسائل التي من الممكن من خلالها من الممكن أن يقوم كل مستخدم بتحقيق أهم أهداف التسجيل بتلك المنصة الإلكترونية دعم، والتي لها دور هام في الحصول على دعم على الخدمة الخاصة بالكهرباء بالمملكة الأردنية ولكي يصل هذا الدعم لكافة المستحقين والمستفيدين فقد تم التحديد من قبل الجهات المختصة لبعض من الفئات والتي تعد هي المستوجبة لتلقي هذا الدعم، وقد تم الإطلاق لهذه المبادرة من قبل الجهات المسؤولة عن الطاقة الكهربية بالبلاد حتى يتم الدعم للمواطن البسيط تخفيفا عليهم آثار الوضع الاقتصادي مع المساعدة على تحدي كافة صعوبات الحياة، وقد تم التقليل للتعداد الخاص بالشرائح وهذا ما قد ميز التعريفة الجديدة للكهرباء، وهذا ما سيكون ميسر وبشكل أكبر للمستهلكين أن يقرأوا القيم الخاصة بالفواتير للاستهلاك بالمنزل.

أهم خطوات التسجيل بمنصة دعم