بلجيكا تعتمد مقياس فيروس كورونا المستجد

جدة - نرمين السيد - ويتكون مقياس الفيروس من ثلاث مراحل: الأصفر والبرتقالى والأحمر - مع تدابير مماثلة للثقافة والأحداث وصناعة الضيافة. وقال رئيس الحكومة دى كرو "إن اللجنة الاستشارية ستحدد القانون الذى يحدد الإطار العملى، ومن ثم أيضا الإجراءات". وسيستند ذلك إلى التحليل العلمى والأرقام فى مجال الرعاية الصحية، ولكنه يستند أيضا إلى تحليل أوسع للوضع مثل الرعاية الاجتماعية والتحفيز، من بين أمور أخرى.

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