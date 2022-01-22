الإمارات تحظر طيران الطائرات المسيرة لأسباب أمنية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إنها تهيب بوقف عمليات الطيران لملاّك وهواة الطائرات بدون طيار، والتى تتضمن مستخدمى طائرات "الدرون" والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها.

وأوضحت أن الوقف يتضمن ممارسة الرياضات الجوية والشراعية فى الوقت الراهن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدنى.

وذكرت الداخلية الإماراتية أن القرار جاء على خلفية الممارسات الخاطئة التى تم رصدها فى الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التى تم تحديدها بالتصاريح التى تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التى لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة.

وطالبت الوزارة المجتمع بالالتزام بتعليماتها وتعليمات الهيئة العامة للطيران المدنى، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية، وعليه سيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتبارا من اليوم السبت 22 يناير 2022.