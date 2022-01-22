منظمة الصحة العالمية: خطر متحور أوميكرون مرتفع للغاية

جدة - نرمين السيد - أكدت منظمة الصحة العالمية أن الخطر الذى يمثله متحور أوميكرون لايزال مرتفعا للغاية، مشيرة إلى أن المتحور والذى يشتمل على أربع سلالات يتمتع بميزة نمو كبيرة على متحور دلتا؛ مما يؤدى الى انتشار سريع له فى المجتمع مع مستويات أعلى من الإصابة عما سبق رؤيته خلال الفترة الماضية من وباء كورونا.





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