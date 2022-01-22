نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 من وزارة الموارد والتنمية والبشرية ورقم الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية، كل من قام بالتسجيل عبر برنامج المعاش الجديد المقدم من إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتساءل عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، والذي تم إجراء مجموعة من التحديثات عليه التي تدعم المستحقين للضمان الاجتماعي، فهو نظام تحرص المملكة على تطبيقه بهدف مساعدة الأفراد محدودي الدخل والأسر الفقيرة والأشد احتياجاً، عبر مدهم بالدعم المادي الكامل شهريا وبصورة ثابته، من أجل تحسين حالتهم المادية وظروفهم المعيشية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

ينتظر الكثير ممن قاموا بالتسجيل للضمان الاجتماعي، موعد الصرف بالتزامن مع العمل بنظام التضامن الاجتماعي المطور الجديد بعد إجراء التحديثات عليه، بناء على تعليمات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن المقرر أن يكون موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للعام 1443، بعد قيام الأشخاص بالتسجبل بشهر واحد.

وعلى هذا كل من قام بالتسجيل في شهر ديسمبر الماضي فمن المقرر حصوله على المعاش خلال شهر يناير 2022 الجاري، ويجد الأموال في حسابه بعد أسبوع من اعلامه بقبوله في البرنامج من خلال رسالة نصية ترسل له على الهاتف المحمول، على ان نتابع مع حضراتكم الان طرق وخطوات الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي المطور عبر موقع وزارة الموارد البشرية

معرفة رقم الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن معرفة رقم الضمان الاجتماعي المطور 1443، بطريقتين، الأولى تتمثل في زيارة البريد الإلكتروني والقيام بالخطوات التالية:

على المواطن زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شبكة الإنترنت. اختيار قسم الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية. يقوم المواطن بالضغط على تسجيل الدخول، ثم اختيار حساب المستفيد داخل الايقونة المخصصة لها. يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة من المواطن، مثل اسم المستخدم ورقم الهوية ورقم الهاتف الجوال وغيرها من البيانات. ثم يتم الضغط على رقم الضمان الاجتماعي، ليظهر الرقم امامك فوراً.

الطريقة الثانية تتمثل في خلال الاتصال بالرقم الخاص بالضمان الاجتماعي الموحد في المملكة العربية السعودية وهو رقم مجاني تماما عبر الهاتف الأرضي (8001222777)، أو يمكنكم الاتصال عبر الهاتف الجوال على رقم (0112915588).