نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير 2022 وخطوات التسجيل على دعم سكني عبر موقع sakani.housing.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل:- موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير 2022، قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير الحالي، بعد تحديد موعدا لتوزيع المساعدات الإسكانية على الفئات المستحقة من الشعب السعودي، حيث يقوم السعوديين الراغبين في الحصول على سكن التسجيل عبر دعم السكن 1443، الموجود على الموقع الرسمي للإسكان، وسنوافيكم بالخطوات من خلال مقال اليوم.

عاجل:- موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير 2022

تحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية، بتقديم المساعدة السكنية لكل مواطن سعودي مستحق لذلك، نظرا لعدم امتلاكه لمنزل خاص به أو نقود تمكنهم من الحصول على منزل خاص بهم، حيث يعد تلك البرنامج الخاص بالسكن من أهم البرامج الخاصة بالمساعدة المالية، ويهدف إلى تحقيق السعودية لهدف المقدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

وفيما يخص موعد صرف الدعم السكني، فمن المقرر وفقا للإسكان تحويل الأموال إلى حسابات المستفيدين من المواطنين السعوديين، في يوم في الرابع والعشرين من كل شهر، وبالنسبة لموعد صرف شهر يناير هو يوم الإثنين 2022 “الموافق 21 جمادى الثانية 1443”.

خطوات التسجيل في دعم السكن 1443

بالنسبة للمواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على دعم السكن المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية، فيمكنهم التسجيل عبر البرنامج الخاص بالدعم، لأن المساعدة السكنية من أهم عوامل الحصول على المنتجات السكنية المدعومة، من جهة صندوق التنمية العقارية ، وبالتالي يمكن بكل سهولة التسجيل وتلقي المساعدة السكنية فورا.

ويمكنك ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: