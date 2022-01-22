نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “LINK” الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع dirasat-gate.org وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
الاستعلام عن نتائج القبول الموازي لطلاب العراق عام 2022، يتم خلال الفترة الحالية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي لطلاب العراق عام 2022، بعد إتاحتها عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العراقي على شبكة الإنترنت، كما قامت الوزارة بوضع معايير محددة للطلاب من أجل الالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة، بالإضافة إلى تحديد مصاريف الجامعات العراقية المقررة هذا العام على الطلاب، ففي وقت لاحق تم الإعلان من خلال قناة التعليم الموازي، عن التفاصيل المتعلقة بمؤهلات الطلبة والطالبات، حتى يتمكن الطلبة الامتحان بشكل صحيح بعد القيام بالمراجعة من خلالها.
الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
حرصا على تطوير الأداء الأكاديمي عند طلاب العراق، قامت وزارة التربية والتعليم بإرسال طلباتهم إلى كافة الجامعات العراقية الموجودة بالعراق سواء الخاصة أو العامة، حيث تم إتاحته البيانات الخاصة بنتائج هذا العام في شكل ملف بي دي اف، وقامت بتوفيرها عبر الموقع الرسمي لها، حتى يقوم الطالب بمعرفة النتائج الخاصة به وهو بالمنزل، تسهيلا على الطلاب.
رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج القبول الموازي من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية على الطالب الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي على شبكة الانترنت، ثم يقوم باختيار موقع نتائجنا.
- يتم تسجيل رقم الامتحان الخاص بالطالب داخل المكان المخصص له، بالإضافة إلى عن كتابة اسمه بالكامل داخل المكان الصحيح له.
- الضغط على كلمة عرض النتيجة.
- سيظهر ملف بصيغة ملف بي دي اف، يتضمن نتائج القبول.
كما تم تحديد المصاريف المقررة للجامعات العراقية، بعد تحديد كلا من شروط القبول الموازي ومعدلات القبول الموازي، اليكم المصاريف الجامعية المقررة على الطلاب، وهي كما يلي:
- الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.
- طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.
- الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي .
- هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.
- الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.
- التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.
- الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.
- التمريض: 875.000 دينار عراقي.
- الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.
- التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.
- التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.
- القانون 600.000 دينار عراقي.
- الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.
- الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.
- المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.
- المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.
- بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.
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