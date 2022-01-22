تمويل إمكان يصل إلى 50,000 ريال بدون الحاجة إلى كفيل أو بلا تحويل الراتب

تمويل إمكان من أفضل التمويلات المتاحة في المملكة ويمتاز التمويل بأنه متوافقًا مع معايير الدين الإسلامي حيث يعتبر هذا التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو بدون تحويل الراتب الشهري ويصل مبلغ التمويل إلى 50,000 ريال سعودي بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك ويجب أن يكون حاصل على الجنسية السعودية وغيرها من الشروط التي لابد من توافرها للحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل تحت إشراف بنك الراجحي السعودي داخل المملكة ومتاح التمويل لجميع العملاء السعوديين بدون شرط جهة العمل سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويتم التقديم للحصول على أفضل تمويل نقدي ميسر بالتقسيط الشهري من سنة كاملة حتى سنتين فقط لا غير لدى تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي.

الشروط التي لابد من توافرها للحصول على تمويل إمكان

تمويل إمكان الراجحي يحتاج إلى توفير العديد من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على التمويل الميسر النقدي الذي قد يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بشرط إحضار تقرير سمة السعودي وفتح حساب جديد لدى مصرف الراجحي مع توفير أيضًا دخل ثابت شهري سواء كان العميل المتقدم عميل من عملاء بنك الراجحي أو غير ذلك لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

يجب توفير دخل ثابت شهريًا يبدأ من 2000 ريال حتى 5000 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان المقدم من مصرف الراجحي.

لابد من توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين في القطاع الخاص فقط لا غير.

شركة إمكان للتمويل بالمملكة تطلب توفير تقرير سمة مع سجل ائتماني داخل السعودية.

يجب عدم تعثر العميل المتقدم السعودي لدى تقرير سمة.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على التمويل الميسر النقدي يبدأ من 25 سنه حتى 60 سنه لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

مزايا الحصول على تمويل نقدي من شركة إمكان للتمويل