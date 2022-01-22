تعرف على موعد نزول المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢

يبحث ملايين المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد نزول المساعدة المقطوعة بعد انقطاعها منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث يعتمد عليها أغلب مستفيدي الضمان الاجتماعي، في تحقيق الاحتياجات اليومية لهم، والمقطوعة هي إعانة ليس لها وقت محدد لنزولها، لأنها ليست شهرية ولكن تمنح على فترات متفاوتة، ويتم إصدارها من خلال مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أو من خلال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع عدة شروط للحصول عليها حتى يصل الدعم لمستحقيه، ويستطيع أي شخص أن يستعلم عنها من خلال رابط المساعدة المقطوعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول عليها وشروط الاستحقاق.

الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢

هناك بعض الأوراق الهامة التي يجب أنه تكون متوفرة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي وهى كما يأتي:-

يجب على المتقدم إحضار بطاقة الهوية الوطنية السعودية أو سجل الأسرة للمواطنين السعوديين المتزوجين. إحضار عقد إيجار السكن، أو عقد الملكية، أو إيصال مرافق مياه أو كهرباء. أن يقع المسكن في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي التابع له الشخص المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة. أن يقوم المستفيد بإحضار إثبات الراتب لتحديد القيمة النقدية التي يحصل عليها.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط المساعدة المقطوعة حتى يصل الدعم المالي لمستحقيه من المواطنين السعوديين وهى كما يلي:-

لا يقل عمر المستفيد عن ٣٥ عاماً وقت التقديم عليها.

أن يكون سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط أبناء الزوجة السعودية المتزوجة من غير سعودي، والزوجة الغير سعودية ولديها أبناء من زوجها السعودي.

لا يكون لدى المستفيد أي أراضي زراعية أو أملاك عقارية أو سجل تجاري.

تكون الأولوية في الحصول على المساعدة المقطوعة لأصحاب الأسبقية في عملية التقديم.

الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة ٣٠ ألف ريال سعودي.

يتم تحديد مبلغ المقطوعة عن طريق قسمة الدخل الشهري للمتقدم على عدد أفراد الأسرة.

خطوات الاعتراض على عدم صرف المساعدة المقطوعة