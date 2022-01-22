ألمانيا تعلن عن مساعدة بـ100 مليون يورو لتونس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستقدم قريبا مساعدة إلى تونس بقيمة مئة مليون يورو، مشيرة إلى أن هذه المساعدة تأتى دعما لوعد أطلقه الرئيس قيس سعيد بـ"العودة إلى النظام الدستورى".





جاء الإعلان على لسان السفير الألمانى بيتر بروجل خلال لقائه وزيرة المالية التونسية سهام بوغديرى نمصية، بحسب "فرانس برس"، اليوم السبت. وقال السفير إن بلاده ستقدم قرضا ترويجيا بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألمانى لتونس خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن القرض تم الاتفاق عليه تعاقديا فى 2020. وذكر أن قرار الدفع تم اتخاذه على ثقة من أن خارطة الطريق التى أعدها الرئيس التونسى سوف تمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستورى واستعادة المكتسبات الديمقراطية فى البلاد.

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