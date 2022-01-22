السلطات الصربية تكشف وجود مخطط لاغتيال الرئيس «ألكسندر فوسيتش»

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة الوزراء آنا برنابك، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت- إن "دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى أبلغتنا فى 14 يناير عن مؤامرة لاغتيال رئيس صربيا. وكان من المقرر أن تُنفَذ المحاولة فى فبراير. وكان تهديدًا خطيرًا، وتم تقديم جميع التفاصيل إلى وزارة الداخلية الصربية، عبر اليوروبول وبناء عليه تم تشديد أمن الرئيس".

ووفقًا لوزارة الداخلية الصربية، يقود الجماعة المشتبه فى محاولتها اغتيال الرئيس، رادوجى زفايسر الذى يرأس ما يسمى بـ "عشيرة كافاكى"، وهى جماعة إجرامية مقرها الجبل الأسود.