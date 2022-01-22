الصحة العالمية: خطر متحور أوميكرون مرتفع للغاية لسرعة انتشاره

أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان لها اليوم السبت، أن الخطر الذي يمثله متحور أوميكرون لايزال مرتفعا للغاية، مشيرة إلى أن المتحور والذي يشتمل على أربع سلالات يتمتع بميزة نمو كبيرة على متحور دلتا؛ مما يؤدى الى انتشار سريع له في المجتمع مع مستويات أعلى من الإصابة عما سبق رؤيته خلال الفترة الماضية من وباء كورونا.

وذكرت المنظمة أنه على الرغم من انخفاض مخاطر الإصابة بالأعراض الشديدة للمرض والوفاة بعد الإصابة، وذلك مقارنة مع المتحورات السابقة لفيروس كورونا؛ إلا أن المستويات العالية للغاية لانتشار العدوى أدت إلى زيادات كبيرة في دخول المستشفى، وضغط على أنظمة الرعاية الصحية في معظم البلدان.

وحدّدت المنظمة خمسة متحوّرات بوصفها متحوّرات مثيرة للقلق لفيروس كورونا -سارس-2 حتى الآن - ألفا وبيتا وغاما ودلتا وأوميكرون - نظرًا إلى تأثيرها على انتقال العدوى أو وخامة المرض أو القدرة على الإفلات المناعي. وبينما ينتشر المتحوّر أوميكرون بسرعة على نطاق العالم، يُتوقع أن يستمر تطوّر فيروس كورونا-سارس-2، وغالبًا ما لن يكون أوميكرون آخر متحوّرات هذا الفيروس المثيرة للقلق.

ومنذ أن صنّفت المنظمة المتحوّر أوميكرون متحوّرًا مثيرًا للقلق في 26 نوفمبر 2021، اجتمع الفريق الاستشاري التقني بانتظام لاستعراض البيّنات الدالة على خصائص المتحوّر أوميكرون، ويجسّد هذا البيان الفهم الحالي لآثار ظهور المتحوّر أوميكرون على لقاحات كوفيد-19 الحالية، ويقدم وجهة نظر الفريق الاستشاري التقني الحالية بشأن خيارات اللقاحات للمستقبل.

فيما أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيبرييسوس، أن متحور أوميكرون لايزال خطرا ويواصل اجتياح العالم في الأسبوع الماضي، وتم الإبلاغ عن أكثر من 18 مليون حالة والروايات التي تشير إلى أنه مرض خفيف "مضللة" وتضر بالاستجابة العامة وتكلف المزيد من الأرواح.

وأضافت منظمة الصحة أن ليس من الواضح بعد ما إذا كنت العدوى بمتحور أوميكرون تسبب مرضًا أشدّ وخامةً مقارنةً بالعدوى بغيره من المتحورات، بما فيها متحور دلتا. وتشير البيانات الأولية إلى ارتفاع معدلات الاستشفاء، ولكن قد يرجع ذلك إلى الزيادة في العدد الإجمالي لحالات العدوى وليس إلى العدوى بمتحور أوميكرون تحديدًا. ولا تتوفر في الوقت الراهن معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن تلك المرتبطة بالمتحورات الأخرى. وقد تركزت حالات العدوى الأولية المبلغ عنها بين الطلبة الجامعيين – تكون الأعراض أخف عادةً بين الأفراد الأصغر سنًا ولكن سيستغرق الأمر من عدة أيام إلى عدة أسابيع لفهم مدى وخامة الأعراض التي يسببها متحور أوميكرون. وجميع متحورات الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، بما فيها متحور دلتا المهيمن على الصعيد العالمي، يمكن أن تسبب مرضًا وخيمًا بل حتى الوفاة، لا سيما بين الأشخاص الأضعف، مما يجعل الوقاية الحل الأسلم على الدوام.