نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “NOW” نتائج القبول الموازي 2021/2022 الان من وزارة التربية والتعليم العراقية dirasat-gate.org برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي 2021/2022 الان من وزارة التربية التعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل الكشف والاستعلام عن تلك النتائج حيث أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على ان نتائج القبول الموازي بدء ان يتم اعلانها الان داخل كافة المحافظات العراقية لذا نستعرض ونوافيكم الان عبر الفقرة التالية طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت بشكل مؤخرا وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على نتائج القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال الرصد وأعمال مراجعة بيانات المتقدمين على القبول الموازي، على ان يتم بعد طول انتظار اعلان تلك النتائج مع الاشارة على ان يكون اليوم السابع والعشرون من يناير هو موعد بداية الدراسة بالعراق، على ان تتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل الحصول على تلك النتائج التي أصبحت متاحة حالياُ أمام جميع الطلاب والطالبات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو نستعرضها الان مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري العارضة نيوز طرق وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على خانة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بالحال

علماً على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد شارت على ان موعد بداية العام الدراسي الجديد بالعراق سيكون فى اليوم السابع والعشرون من يناير المقبل، على ان يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل حول التعرف على مجريات تلك النتائج التي أصبحت تريند رقم واحد بالعراق امام من سبق لهم التقديم على الجامعات العراقية بعدما سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانيات الاستعلام عن تلك النتائج بأبسط شكل ممكن