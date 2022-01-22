نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع النسور.. موعد مباراة تونس ونيجيريا دور الـ16 كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تونس ونيجيريا ، على بركة الله، تنطلق مباريات دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تستضيفها دولة الكاميرون، حيث يستضيف مساء الأحد 23 يناير 2022، ملعب رومدي أدجيا في مدينة غاروا الكاميرونية، فعالية المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع نسور القارة السمراء، نيجيريا وتونس ، واللذين يملكان رصيدًا من الألقاب في المونديال الأفريقي ، وإن كانت الأفضلية بالطبع للنسور النيجيرية.

في السطور القادمة، سنتناول كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة تونس ونيجيريا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار المنتخبين في النسخة الـ33 من كأس أمم أفريقيا 2021 ، وكذلك تاريخ مواجهات تونس ونيجيريا في مختلف المسابقات والفعاليات الدولية.

مباراة تونس ونيجيريا

تفتتح يوم الأحد، مباريات دور ثمن النهائي في الأمم الأفريقية ، حيث يسعى المنتخب التونسي إلى محو آثار النتائج السلبية في الدور الأول.

بينما يأمل المنتخب النيجيري في مواصلة عروضه القوية في النسخة الحالية من الكان، والتي مكنته من اعتلاء صدارة مجموعته.

نستعرض أولًا الترتيب النهائي للمجموعات قبيل دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2021 :

تونس

يطمح نسور قرطاج كما أسلفنا إلى تقديم عروض أفضل، خاصة مع نجاحه في العبور بأعجوبة إلى دور الإقصائيات.

إذ حل المنتخب التونسي ثالثًا في المجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط وصافي (2) هدف.

يفصله عن المنتخب المالي المتصدر وكذلك غامبيا الوصيف (4) نقاط كاملة.

حيث اختيرت تونس بجانب جزر القمر ومالاوي والرأس الأخضر ، لإكمال المنتخبات الـ12 في الدور الثاني.

وخلال دور المجموعات، تمكنت كتيبة منذر الكبير من تحقيق فوز وحيد على موريتانيا .

بينما تلقى هزيمتين أمام مالي (في مباراة مثيرة للجدل) -«وتجمعهما بالمناسبة مواجهة أخرى في تصفيات كأس العالم 2022 » – وغامبيا.

تاريخيًا، تمتلك تونس لقبًا واحدًا في كأس الأمم الأفريقية 2004 ، ظفرت به على حساب المغرب.

وهي البطولة الثالثة التي تنظمها تونس، بعد نسختي 1965 و1994.

نيجيريا

على الجانب المقابل، يسعى منتخب نيجيريا لكرة القدم وبقوة إلى المضي قدمًا نحو لقب رابع.

حيث قدم النسور السمراء عروضًا قوية في الدور الأول، مكنتهم بجدارة واستحقاق من تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.

وبالمناسبة، فالمنتخب النيجيري هو الوحيد في النسخة الحالية من أمم أفريقيا، الذي عبر الدور الأول بـ9 نقاط كاملة.

إذ فازت نيجيريا على كلًا من مصر ثم السودان، قبل أن تتغلب على غينيا بيساو في الجولة الأخيرة.

على صعيد التاريخ، يحظى المنتخب النيجيري بـ3 ألقاب أفريقية، في أعوام 1980 و1994 و2013.

حيث يحتل الترتيب الرابع في قائمة المنتخبات المتوجة بكأس الأمم الأفريقية .

تاريخ مواجهات تونس ونيجيريا

على صعيد تاريخ المواجهات التونسية النيجيرية ، فقد التقى المنتخبان من قبل 17 مرة.

تنوعت مواجهات نيجيريا وتونس ما بين تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية ، بجانب بطولة الأمم الأفريقية و مواجهات ودية أخرى.

يمتلك النسور السمراء أفضلية نسبية، حيث فاز نيجيريا في 6 مباريات، بينما فاز تونس في 5.

وخيم التعادل على 5 مقابلات جمعت الفريقين.

تهديفيًا، تقاسم المنتخبان إجمالي الأهداف المسجلة، برصيد 18 هدفًا لكل منهما.

وعن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات نيجيريا وتونس ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، فهي تتمثل في فوز نيجيريا بنتيجة (4-2) في لقاء دور المجموعات، في كأس الأمم الأفريقية 2000 التي استضافتها نيجيريا وغانا ، وتوج بلقبها المنتخب الكاميروني.

أما الفوز الأكبر للمنتخب التونسي على نيجيريا ، فكان بنتيجة (2-0)، والذي تحقق مرتين.

المرة الأولى كانت في لقاء الذهاب من مرحلة الدور الأول من تصفيات كأس العالم 1982 .

أما الثانية فجاءت خلال لقاء الإياب من مرحلة الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 1986 .

وعلى صعيد مواجهات تونس ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية ، فقد جمع الجانبين 5 مواجهات.

فازت نيجيريا في 3 لقاءات، بينما حققت تونس الفوز في مباراة واحدة، وحسم التعادل مواجهة.

وخلال مواجهات كأس الأمم الأفريقية ، سجلت نيجيريا 8 أهداف في مرمى تونس، فيما أحرز الأخير 5 أهداف.

وجاءت النتيجة الأكبر في مواجهات الجانبين، كما أسلفنا بفوز النسور النيجيرية (4-2).

وانتهت مواجهتين بين نيجيريا وتونس في كأس الأمم الأفريقية بركلات الجزاء، والمباراتان انتهتا بالتعادل الإيجابي (1-1).

المواجهة الأولى كانت في نصف نهائي أمم أفريقيا 2004 (والتي نظمتها وفازت بها تونس)، وانتهت المواجهة بفوز نسور قرطاج بنتيجة (5-3).

أما المواجهة الثانية، فكانت في دور الثمانية من بطولة الأمم الأفريقية 2006 (التي أقيمت في مصر وفاز بها الفراعنة)، وثأرت النسور النيجيرية بالفوز بنتيجة (6-5).

موعد مباراة تونس ونيجيريا والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء الأحد، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت تونس، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة تونس ونيجيريا ، فوفق ما تابعناه في “ثقفني”، فقد أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المهمة إلى السنغالي الدولي ماجيتي نداي.

ستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max و beIN Sports FR HD 2 ، بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect ، وكذلك قنوات Ring.bg و Sport Klub 2HD Croatia و Sport Klub 2 Serbia و Sport Klub 2 Slovenija و Sportdigital .

وبشأن معلق مباراة تونس ونيجيريا ، فقد أولت الشبكة القطرية المهمة إلى المعلق الرياضي التونسي المبدع عصام الشوالي .

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل وآخر الأخبار و موعد مباراة نيجيريا وتونس والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج المنتخبين في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية 2021 ، فضلًا عن تاريخ لقاءات تونس ونيجيريا .