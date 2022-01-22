نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث أكواد شحن جواهر فري فاير سريعًا عبر موقع الاسترداد free fire في المقال التالي
عمر شويل - جدة أطلقت لعبة فري فاير عدد من الحزم الجديدة الرائعة داخل بيئة اللعب الذي يُمكن الحصول عليها مخفضة بسبب الموسم الجديد، بالإضافة إلى أتاحة الحصول على تشكيلة رائعة ومتنوعة من الأسلحة الجديدة متعددة المهام التي يُمكن استخدامها وفق وضعيات متعددة، بجانب توفير عناصر مميزة ومجانية في كل حدث لوحده من خلال المشاركة والتسلق، مع إمكانية جمع التوكن والمهام داخل اللعبة أو بعد نهاية المباراة، مع حرية اختيار المميز منه لرمي النرد في حدث الويب للحصول على الجوائز والهدايا والمكافآت القيمة.
حزمة كليوباترا الذهبية
أما عن أهم الحزم التي تم توفيرها في لعبة فري فاير مؤخرًا فهي حزمة كليوباترا الذهبية التي يتوفر معها العديد من السكنات والحزم والهدايا والأسلحة والملابس التي تظهر للمرة الأولى، وهو ما يتيح لك حرية الاختيار بين ما تريد من مهام وعناصر لاستخدامها في القتال للوصول نحو الهدف الخاص بك والبقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة.
كيفية استرداد أكواد Free Fire
في البداية وقبل أن ننشر لكم تشكيلة من أحدث أكواد فري فاير المنتشرة، نوضح لكم كيفية استرداد تلك الأكواد في الموقع الرسمي والخانة المخصصة للحصول على الجواهر الأكيدة، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الذهاب إلى موقع استرداد أكواد Free Fire الرسمي.
- سجّل الدخول بالربط مع حسابك على Facebook أو Google أو Twitter أو Apple.
- انسخ الكود ثم الصقه في مربع النص المخصص له.
- ثم اضغط على زر التأكيد للمتابعة.
- قم بالتأكيد في المربع الذي يفتح لمقارنة الطلب عبر موافق.
- اذهب إلى بريد اللعبة وابحث عن المكاقآت والجواهر الجديدة.
- قد يستغرق وصول الجوائز ليوم كامل.
الأكواد الجديدة
DDFRTYPOUYT
MJTFAER8UOP
SDAWR88YOUB
NHKJU88TREQW
MHOP8YTRZACD
BHPOU82021NHDF
FFGYBGFDAPQO
FFGTYUO21POKH
BBHUQWPO2021UY
ADERT8BHKPOU
RRQ3SSJTN9UK
FF11WFNPP956
FY45 6U7I UYJT
GRFCFR7F
FGSV JHBH GY9T
FTR2 F4RG DF6S
F467 FBHT 8CDE
UD5W Y5CA
FUYT XSHE
مع الأخذ في الاعتبار من مراعاة أن يكون الكود المُسجل ساري الصلاحية وغير منتهي.