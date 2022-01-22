فلسطين تطالب بلجنة تحقيق دولية فى مجازر ارتكبتها العصابات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بحملة دولية واسعة لإنصاف الضحايا الفلسطينيين ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين والمؤسسة الرسمية الإسرائيلية التى تواصل إخفاء الجرائم والمجازر التى ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطينى والتستر عليها.





ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان الخارجية: إن الحقائق والدلائل تتكشف يوما بعد يوم عن المذابح والجرائم التى ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزّل الآمنين داخل منازلهم فى المدن والبلدات والقرى الفلسطينية قبل عام 1948 وحتى بعد الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل، هذه المجازر والمذابح توثقها شهادات حية للمشاركين فيها، الذين ما زالوا على قيد الحياة أو تم تسجيل شهاداتهم بوسائل مختلفة، سواء فى مقابلات موثقة وكتب وروايات سردية توثيقية، إضافة إلى مئات التحقيقات الصحفية التى نشرها الإعلام العبرى وكان آخرها ما نشرته صحيفة هآرتس بشأن تحديد مكان القبر الجماعى لشهداء الطنطورة الذسن أعدمتهم العصابات الصهيونية عام 1948.

وأشارت إلى أن هذه الحقائق التى تتكشف باستمرار وتأتى رغم محاولات التعتيم عليها من جانب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لدفن حقيقة جرائم تلك العصابات ومجازرها ومنع نشر المعلومات المتوفرة والموثقة عن تلك الجرائم، علما أن القيادات المسؤولة عن ارتكابها تسلمت مناصب عليا فى جيش الاحتلال وفى المؤسسات الإسرائيلية الرسمية المختلفة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال لا تخجل ولا تبدى أى شعور بالندم على هذه المجازر الجماعية، وإنما تعيد سردها كـ(بطولات) تُسجل فى التاريخ الشخصى لمرتكبيها وسيرتهم الذاتية ويتم تخليدهم من خلال إطلاق أسمائهم على ميادين عامة ومعالم أساسية فى دولة الاحتلال، وآخر حلقات (تمجيد) إرهاب العصابات الصهيونية هو الإعلان عن مراسم لإحياء ذكرى (مقاتلى منظمة الليخى فى 27 من الشهر الجارى)، الذين ارتكبوا العديد من المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين بمشاركة شخصيات إسرائيلية رسمية فى أعلى هرم الدولة العبرية.

وشددت على أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند عام 1948، بل لا تزال متواصلة ومستمرة وبشكل عنصرى بغيض، مما يستدعى فتح تحقيقات فى هذه الجرائم وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، تأخذ على عاتقها فتح جميع الملفات والقضايا والاستماع إلى الشهود وإجبار الاحتلال على فتح أرشيفه لتبيان الحقيقة وحجم الجرائم والمجازر التى تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطينى من جانب عصابات الإرهاب اليهودى، أو ما يسمى بجيش إسرائيل حاليا، وأيضا الكشف عن الطرق التى اتبعتها إسرائيل لطمس وإخفاء تلك الجرائم والمقابر الجماعية للتغطية على فظاعة ما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.