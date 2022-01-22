حريق غابات فى كاليفورنيا يتسبب فى عمليات إجلاء وإغلاق طريق سريع

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومسؤولون محليون، اليوم السبت، إن حريقا على مساحة 1500 فدان بالقرب من منطقة بيغ سور الساحلية بالولاية تسبب فى عمليات إجلاء وإغلاق جزء من طريق سريع رئيسى.





وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا إن فرق الإطفاء نجحت فى احتواء خمسة فى المئة من الحريق الذى يعرف باسم حريق كولورادو والمشتعل منذ أمس الجمعة.

ويعيش نحو 430 ألف شخص فى المنطقة التى يشتعل فيها الحريق فى مقاطعة مونتيرى. ولم يتضح حتى الآن عدد السكان الذين سيتم إجلاؤهم.

وقال مسؤولون فى المقاطعة إن الصليب الأحمر الأمريكى فتح ملجأ فى مدرسة بالمنطقة فى وقت متأخر أمس الجمعة، وفقا لـ "رويترز".

ومنذ وقت طويل يوجد موسم لحرائق الغابات فى كاليفورنيا لكنه صار أطول مدى وأشد إيلاما فى السنوات الماضية مع تفاقم آثار تغير المناخ.