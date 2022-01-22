“الهدف الثالث” موعد مباراة الإمارات وسوريا 2022/01/27 ترقب نتيجة مباراة الإمارات وسوريا

تترقب الجماهير الإماراتية موعد مباراة الإمارات وسوريا القادمة، في الجولة السابعة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال العالم بقطر 2022، المباراة المقر أن يحتضنها ملعب أستاد آل مكتوم بمدينة دبي ملعب نادي النصر الإماراتي، تلعب في نفس اليوم مباراة السعودية وسلطنة عمان، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن طرح تذاكر المباراة للجماهير، وحدد الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في حضور المباراة، وأعلن أن منصة بلاتينيوم ليست هي المخصصة لشراء التذاكر، وكان الفريقين قد تعدلا في المباراة الأولى التي جمعتهم بهدف لكل منتخب، والتعادل في مباراة القادمة لا يفيد أي من المنتخبين، الهدف هو الفوز والحصول على النقاط الثلاث، حتى يقترب المنتخب الفائز من المركز الثالث المؤهل للملحق الأسيوي.

مباراة الإمارات وسوريا القادمة

مباراة الخميس القادم تحمل الرقم 15، في تاريخ مواجهات المنتخبين العربيين في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الودية، كانت الغلبة لصالح الأبيض الإماراتي حيث حقق الفوز في 6 مباريات، وفاز نسور قاسيون في مباراتين فقط، بينما حسمت نتيجة التعادل 6 مواجهات للمنتخبين، أخر مواجهة جمعت المنتخبين كانت في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر، والتي انتهت بفوز الإمارات بهدفين مقابل هدف وحيد لسوريا، أكبر فوز في مباريات المنتخبين كان في 2005/11/16 في مباراة ودية، بنتيجة 3-0 لصالح الإمارات.

موعد مباراة الإمارات وسوريا

15.00 : الثالثة عصراً بتوقيت غرينتش.

15.00 : الرابعة بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

17.00 : الخامسة بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

18.00 : بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، العراق، سوريا.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة الإمارات ضد سوريا

تنقل المباراة المرتقبة عبر أكثر من قناة فضائية عربية، فجميع مباريات الإمارات يتم بثها عبر قناة أبوظبي الرياضية، كما يتم نقل جميع مباريات المنتخب السوري عبر قنوات ssc السعودية، وتنقل أيضاً قنوات بي إن سبورت المباراة ولم يتم تحديد المعلقين حتى الآن.

قائمة منتخب الإمارات لمباراة سوريا القادمة

حراسة المرمى : ” علي خصيف، محمد الشامسي، عادل الحوسني، فهد الضنحاوي”.

خط الدفاع : ” بندر الأحبابي، محمد العطاس، خليفة الحمادي، عبد الله إدريس، وليد عباس، عبد العزيز هيكل، محمود خميس، شاهين عبد الرحمن، سالم سلطان”.

الوسط : ” علي سالمين، عبد الله رمضان، ماجد راشد، ماجد حسن، يحيى نادر، طحنون الزعابي”.

الهجوم : ” كايو كانيدو، حارب عبد الله، محمود جمعة، خليل الحمادي، زايد العامري، سهيل النوبي، علي صالح، سيبستيان تاليابوي”.

موقع حجز تذاكر مباراة الإمارات وسوريا

الدخول على رابط platinumlist.nit/ event/tickts. الضغط على أيقونة شراء التذاكر. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بصورة دقيقة. تحديد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها وتحديد رقم المقعد. وأخيراٌ دفع قيمة التذكرة التي تم حجزها إلكترونياً ليتم تأكيد الحجز.

ترتيب منتخبات المجموعة الأولى

المنتخب الإيراني : 16 نقطة. المنتخب الكوري الجنوبي : 14 نقطة. منتخب الإمارات العربية المتحدة : 6 نقاط. المنتخب البناني : 5 نقاط. منتخب العراق : 4 نقاط. منتخب سوريا : نقطتين.

بطاقة مباراة سوريا ضد الإمارات