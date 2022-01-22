تقديم الشكاوى والنزاعات الكترونيا عبر موقع وزاره الموارد البشرية وخطوات الوصول للخدمه

تقديم الشكاوى والنزاعات الكترونيا من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها حديثا والتي ثار التساؤل عنها في الآونة الأخيرة من قبل أصحاب العمل. كما تم الإعلان عن الخدمة عبر صفحه وزاره الموارد البشرية الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان حديثا عن بعض الخدمات الإلكترونية والتي ثار تساؤل الكثير عنها. والتي من اهم هذه الخدمات الإلكترونية تغيير مهنه وافد الكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية بالخطوات الصحيحة المعلن عنها. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه التظلمات الإلكترونية للأفراد والمختصين عبر موقع وزاره الموارد البشرية وكيفيه الوصول للخدمه. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل. كما سوف نقوم أيضا بشرح طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عنها من خلال هذه المقالة.

تقديم الشكاوى والنزاعات

أعلنت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عده خدمه يتم الحصول عليهم من خلال الموقع الرسمي والتي من ضمنها تقديم شكوي. كما تتيح الخدمة الرد علي جميع العملاء واستفساراتهم وتقديم الشكاوى الكترونيا سواء علي مكاتب أو شركه الاستقدام أو صاحب العمل. وكذلك ضبط المخالفات التي تقع من العاملين بالخدمات المنزلية وصاحب العمل. طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا من خلال المواقع والمنصات الرسمية والتطبيقات المعتمدة من المملكة. ونظرا إلي التطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة وتطور وسائل التواصل بين السعوديين.

خطوات تقديم شكوي الكترونيا

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وخطوات الحصول علي خدمه تقديم الشكاوى والنزاعات بشكل إلكتروني. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر الخطوات الأتية: