تمويل بدون كفيل وبدون فوائد ويصل 50 ألف ريال وبالتقسيط علي 5 سنوات

تمويل شخصي بدون كفيل ويقدمه مصرف الراجحي ويعتبر من اهم منتجات التمويل التي يبحث عنها المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مصرف الراجحي تمويلات عديدة بمبالغ مالية كبيرة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يوفر مصرف الراجحي تمويلات مسيرة بدون فوائد لجميع العملاء ويصل إلي 50 ألف ريال سعودي وبأقل راتب شهري 2000 ريال سعودي، مما يقدم الراجحي عدد كبير من القروض تناسب أغراض الزواج أو شراء منزل أو شراء سيارة أو إنشاء مشروع خاص به وغيرها من الأمور الشخصية، ويمكن الحصول علي التمويل فوريا بعد التقديم من خلال الموقع الالكتروني الرسمي مصرف الراجحي.

مميزات مصرف الراجحي السعودي

مصرف الراجحي من اهم وأفخم البنوك التي تقدم جميع الخدمات المتنوعة التي تناسب جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مصرف الراجحي تمويل بدون تحويل الراتب وتمويل بدون وظيفة وتمويل النساء وتمويل الزواج وتمويل السيارة وغيرها من القروض المتنوعة، ويتميز مصرف الراجحي بسرعة الموافقة علي التمويل خلال 30 دقيقة فقط وذلك بشروط سهلة وبسيطة وغير معقدة وبدون شرط اعتماد جهة العمل، ويصل مبلغ التمويل 50 ألف ريال براتب يبدأ من 2000 ريال وبفترة سداد 5 سنوات، ويقدم الراجحي خدمة مميزة وهي إعفاء من سداد القرض في حالة العجز الكلي أو مرض خطير أو الوفاة لا قدر الله يتم إعفاء الأسرة من سداد باقي الأقساط.

شروط التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي

ويوفر مصرف الراجحي رابط إلكتروني من اجل الحصول علي تمويل فوري بكل سهولة بدون الذهاب إلي أي فروع بالمملكة، يمكنك الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي وذلك بشروط يجب توافرها عند التقديم كالتالي: