نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة منتخب تونس ضد منتخب نيجيريا فى كاس افريقيا 2022 دور 16 يوم الاحد 23/1/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة منتخب تونس ضد منتخب نيجيريا فى كاس افريقيا 2022 دور 16 نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل التعرف على مجريات وتفاصيل مجريات تلك المباراة التي أصبحت بالساعات الاخيرة تريند رقم واحد داخل تونس وداخل القارة الإفريقية بأكملها كون واحدة من النهائيات المبكرة المرتقبة

القنوات الناقلة لمباراة منتخب تونس ضد منتخب نيجيريا

يوم الأحد الموافق ميلادياً22/1/2022 سنكون على موعد مع قمة من العيار الثقيل تجمع ما بين منتخب تونس امام منتخب نيجيريا فى إطار منافسات دور 16 بطولة كاس الامم الافريقية بالكاميرون، حيث يدخل المنتخب التونسي لمواجهة نيجيريا وهو متأهل من دور المجموعات بعد الفوز على مورتيانيا والخسارة امام جامبيا والخسارة كذلك أمام مالي، على أن يستعد المنتخب التونسي لأجل مواجهة منتخب نيجيريا فى إطار منافس ات دور ال16، حيث استطاع المنتخب النيجيري حصد العلامة الكاملة من دور المجموعات بعد الفوز على السودان وغينيا بيساو ومصر، ليضرب المنتخب النيجيري موعداُ مع نسور قرطاج المتأهل كأفضل ثوالث، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقر التالية القنوات الناقلة لمجريات تلك المباراة الان

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد تونس

ستقام مباراة منتخب تونس امام منتخب نيجيريا فى مساء يوم الأحد الموافق ميلادياً 23/1/2022 عند تمام الثامنة مساءً حسب توقيت تونس، والتاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة، وعند تمام العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية وذلك عبر الترددات والرموز التالية:-

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12360

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة فوكس سبورت

القمر استرا 23

التردد:- 11740

الإتجاه:- عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة فوكس سبورت

القمر تركسات

التردد:- 11740

الإتجاه عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة النبأ الليبية:-

القمر:- نايل سات

التردد:- 11096

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة تيلي تشاد:-

التردد:- 12015

الاتجاه:- راسي

معدل الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت 1

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12398

الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12227

الترميز:- 27500

تشكيلة تونس ضد نيجيريا فى كاس افريقيا

فى حراسة المرمي:- بشير بن سعيد

خط الدفاع: معلول – العفية – الطالبي – المثلوثي.

خط الوسط: ليدوني – سخيري – بن سليمان.

خط الهجوم: خاوي – رفيعة – الجزيري.