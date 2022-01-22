دعوة دولية إلى اجتماع الحكومة اللبنانية "في أقرب وقت ممكن"

دوت الخليج :- دعت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، الأربعاء، إلى استئناف انعقاد جلسات مجلس الوزراء اللبناني "في أقرب وقت ممكن".

وهذه المجموعة أُسست عام 2013، بهدف حشد الدعم لاستقرار لبنان، وتضم في عضويتها الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بجانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إن "المجموعة حثت لبنان على استئناف عقد جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن".

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تأجل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء إلى أجل غير مسمى؛ إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (مقربتان من إيران) على أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ العاصمة بيروت، تمهيدا لتنحية المحقق العدلي في القضية طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس".

وأردف دوجاريك أن "أعضاء المجموعة أُحيطوا علما بالخطوات لإعادة انعقاد مجلس الوزراء، وهم يضغطون لاستئناف اجتماعاته في أقرب وقت ممكن".

كما أنهم "يدعون إلي ضرورة اتخاذ قرارات حكومية سريعة وفعالة لبدء الإصلاحات والإجراءات اللازمة بشدة، وبينها الاعتماد السريع لميزانية 2022، والتي من شأنها أن تمكن من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة".

ويعاني لبنان، منذ عامين، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار العملة المحلية الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه.

وأضاف دوجاريك أن "المجموعة (الدولية) دعت حكومة لبنان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في مايو (أيار) من هذا العام كما هو مقرر، بما في ذلك عن طريق تمكين لجنة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها".

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