بوكو حرام تختطف 17 فتاة فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ديلى تراست" النيجيرية، اليوم السبت نقلا عن مصادر محلية أن مقاتلين تابعين لحركة بوكو حرام الإرهابية اختطفوا الفتيات فى هجوم على قرية بيمى بمنطقة شيبوك، فى ولاية بورنو وقاموا بإحراق أكثر من 20 منزلا، قبل اختطاف الفتيات.

وفر أهالى القرى المجاورة إلى الأدغال وقرى أخرى خوفا من أن تشن حركة بوكو حرام هجوما مماثلا على قراهم.