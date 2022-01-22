الجيش اليمنى يكبد ميليشيا الحوثى خسائر فادحة جنوب مأرب

جدة - نرمين السيد - وأكد الحميدى -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- أن المعارك أسفرت عن مصرع العشرات من القتلى والجرحى بنيران الجيش والمقاومة وطيران التحالف، الذى نفذ غارات دقيقة أسفرت عن تدمير آليات وأطقم ومصرع من كانوا على متنها.
ولفت إلى أن المليشيات الإيرانية تعيش أسوأ أيامها فى جبهات الجوبة وحريب التى ظنت بدخولها أنها ستحقق انتصارا باتجاه مأرب بعد أن عجزت فى جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غرب المحافظة، مشيراً إلى أن الجبهات الجنوبية غدت بمثابة المحرقة لتلك العصابة الإجرامية.
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