إيران تسمح بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بلقاحات...

قال رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية إن لجنة مكافحة كورونا المركزية وافقت على بدء تطعيم الأطفال ضد كورونا الذين تبلغ أعمارهم ما بين 5 إلى 11 في جميع أنحاء البلاد.

ووفق وكالة "إسنا" الإيرانية، أضاف رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، محمد هاشمي، أن بدء تطعيم الأطفال سيكون تدريجيا وبموافقة الوالدين.

وأشار إلى أن الأنشطة المدرسية ستبقى قائمة ولن تغلق المدارس، وسيتم الإعلان عن أي إجراء بهذا الخصوص إن قررت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ذلك.