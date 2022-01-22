قال رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية إن لجنة مكافحة كورونا المركزية وافقت على بدء تطعيم الأطفال ضد كورونا الذين تبلغ أعمارهم ما بين 5 إلى 11 في جميع أنحاء البلاد.
ووفق وكالة "إسنا" الإيرانية، أضاف رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، محمد هاشمي، أن بدء تطعيم الأطفال سيكون تدريجيا وبموافقة الوالدين.
وأشار إلى أن الأنشطة المدرسية ستبقى قائمة ولن تغلق المدارس، وسيتم الإعلان عن أي إجراء بهذا الخصوص إن قررت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران تسمح بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بلقاحات... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.