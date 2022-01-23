وزير الطاقة اللبناني يرجح وصول الكهرباء الأردنية لبلاده في نيسان

دوت الخليج :– رجح وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، بدء تزويد بلاده بالكهرباء الأردنية في مطلع شهر نيسان المقبل؛ وذلك بعد التوقيع على الاتفاقية الأسبوع المقبل.

وقال فياض : إن الجدول الزمني لبدء التزويد سيحدد بالتنسيق مع الأردن وسوريا مع التأكيد أن مدة الشهرين بعد التوقيع على الاتفاقية تسمح لبلاده إكمال الخطوات اللازمة للتمويل مع البنك الدولي.

وأشار إلى أن الجانب السوري سيحصل بموجب الاتفاقية على "رسم العبور" نظير نقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان، مقدرا قيمة الكهرباء التي ستحصل عليها تبلغ نحو 8 بالمئة من الكميات الكهربائية المصدرة إلى لبنان، وهو ذات الأمر الذي أكده وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة.

وتنص الاتفاقية على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات،وفق هلا اخبار .

ويوقع الأردن ولبنان وسوريا يوم الأربعاء المقبل اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أهمية الاتفاقية لمساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني أبن الحسين (حفظه الله ورعاه) بالوقوف مع الأخوة اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة.