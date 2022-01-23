نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم السكني لكل المستحقين في يناير وصرف الدعم السكني بعد ساعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد نزول الدعم السكني عن شهر يناير، وسط حالة من الترقب بين المستفيدين لنزول وصرف دعم السكن خاصة وأن الدعم السكني يتم صرفه بنهاية الشهر الميلادي بعدما تم تحديد مواعيد صرف الدعم السكني بنهاية الشهر الميلادي من خلال تحديد الدعم المقدم من قبل الوزارة لمستحقي الدعم السكني فيما يخص الوحدات السكنة والوحدات تحت التجهيز.

موعد نزول الدعم السكني

من المرتقب ان ينزل الدعم السكني في حسابات المستفيدين يوم الإثنين الموافق 21-06-1443 هجريا، الموافق 24-01-2022 ميلاديا، وسط حالة من الترقب لنزول الدعم السكني لهم.

شروط الحصول على الدعم السكني لكل المستفيدين

يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط من أجل الحصول على الدعم السكني وأهم تلك الشروط.

يجب أن يكون مقدم الطلب للحصول على الدعم السكني سعودي الجنسية.

يجب أن لا يسبق المواطن الحصول على الدعم السكني قبل ذلك.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 25 عام.

يجب أن تكون الأسرة التي تقدم للحصول على الدعم السكني مقيمة بشكل كامل داخل السعودية.

عدم وجود سكن مناسب للأسر المتقدمة من أجل الحصول على الدعم السكني.

يجب توافر كل الشروط الهامة من أجل الحصول على الدعم السكني وضرورة مراجعتها بشكل دائم ومستمر.

حاسبة الدعم السكني لحساب الدعم السكني

قامت منصة سكني بتوفير حاسبة الدعم السكني من أجل حساب الدعم السكني من خلال عدة بنود أهمها.

قيمة التمويل

مدة التمويل

عدد أفراد الأسرة

الدخل الشهري

الإقرار بالإطلاع على إخلاء المسئولية.

طريقة التسجيل في الدعم السكني

يمكن التسجيل للحصول على الدعم السكني

التسجيل من خلال برنامج سكني.

القيام بتعبئة كل البيانات وإدخال رقم الهوية والعمل على تسجيل تاريخ الميلاد.

القيام بإدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

العمل على تقديم الطلب من أجل الحصول على الدعم السكني.

يذكر أن منصة سكني قد دعت من يقوم بالتسجيل بأنه يكون سعوديا وأكبر من 25 عام، يذكر أن الدعم السكني واحدا من أوجه الدعم والتي تقوم المملكة بصرفها للمستفيدين نظرا لإرتفاع الأسعار ومن أجل العمل على تهيئة الظروف بالنسبة للسعوديين من أجل سكن طيب.