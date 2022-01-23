نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات درجات الحرارة اليوم والظواهر الجوية بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي
بدء الشتاء القارس بدرجات حرارة لم يتوقعها أحداً وفي الأيام الماضية خيم على السعودية أمطار غزيرة وبرد شديد مع بداية العام الجديد على جميع البلاد كما أعتاد السعودين والمقيمين بها البحث عن أحوال توقعات الطقس اليومية ودرجات الحرارة اليوم لمزاولة أعمالهم بشكل يومي.
توقعات درجات الحرارة اليوم والظواهر الجوية بالمملكة العربية السعودية
وقد خيم الثلوج وعواصف رعدية ورياح على معظم البلاد في شمال البلاد على ست دول ووصل درجة الحرارة إلى ثلاث درجات تحت الصفر وفي الأيام المقبلة تتوقع الأرصاد الجوية أنخفاض كبير بحالة الطقس وفي هذا المقال قد نطلعكم عبر موقع ثقفني عن دراجات الحرارة الكبري الصغري وحالة الطقس لبعض المناطق لتسهل عن الجميع لمدن مكة والمدينة المنورة وتبوك والخرج والرياض والطائف.
حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم السبت الموافق 22 يناير 20
|المدن
|درجة الحرارة الكبري
|درجة الحرارة الصغري
|مدينة مكة المكرمة
|ْ29
|ْ19
|المدينة المنورة
|ْ21
|ْ9
|مدينة تبوك
|ْ16
|ْ1
|مدينة الرياض
|ْ14
|ْ4
|مدينة الخرج
|ْ20
|ْ6
|مدينة الطائف
|ْ21
|ْ10
حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم الأحد 23 يناير 2022
|المدن
|درجة الحرارة الكبري
|درجة الحرارة الصغري
|مدينة مكة المكرمة
|ْ29
|ْ18
|المدينة المنورة
|ْ27
|ْ11
|مدينة تبوك
|ْ17
|ْ3
|مدينة الرياض
|ْ25
|ْ9
|مدينة الخرج
|ْ22
|ْ8
|مدينة الطائف
|ْ21
|ْ11
حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم الاثنين 24 يناير 2022
|المدن
|درجة الحرارة الكبري
|درجة الحرارة الصغري
|مدينة مكة المكرمة
|ْ29
|ْ17
|المدينة المنورة
|ْ25
|ْ10
|مدينة تبوك
|ْ16
|ْ1
|مدينة الرياض
|ْ23
|ْ12
|مدينة الخرج
|ْ27
|ْ9
|مدينة الطائف
|ْ22
|ْ11
حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم الثلاثاء 25 يناير 2022
|المدن
|درجة الحرارة الكبري
|درجة الحرارة الصغري
|مدينة مكة المكرمة
|ْ30
|ْ17
|المدينة المنورة
|ْ27
|ْ12
|مدينة تبوك
|ْ19
|ْ1
|مدينة الرياض
|ْ23
|ْ12
|مدينة الخرج
|ْ24
|ْ10
|مدينة الطائف
|ْ23
|ْ11
حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم الأربعاء 26 يناير 2022
|المدن
|درجة الحرارة الكبري
|درجة الحرارة الصغري
|مدينة مكة المكرمة
|ْ28
|ْ16
|المدينة المنورة
|ْ26
|ْ9
|مدينة تبوك
|ْ17
|ْ0
|مدينة الرياض
|ْ27
|ْ14
|مدينة الخرج
|ْ27
|ْ12
|مدينة الطائف
|ْ22
|ْ9
حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم يوم الخميس 27 يناير 2022
|المدن
|درجة الحرارة الكبري
|درجة الحرارة الصغري
|مدينة مكة المكرمة
|ْ26
|ْ15
|المدينة المنورة
|ْ20
|ْ8
|مدينة تبوك
|ْ21
|ْ9
|مدينة الرياض
|22ْ
|ْ7
|مدينة الخرج
|ْ27
|ْ9
|مدينة الطائف
|ْ20
|ْ8
حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم يوم الجمعة 28 يناير 2022
|المدن
|درجة الحرارة الكبري
|درجة الحرارة الصغري
|مدينة مكة المكرمة
|ْ ْ29
|ْ16
|المدينة المنورة
|ْ21
|ْ9
|مدينة تبوك
|ْ14
|ْ1
|مدينة الرياض
|ْ17
|ْ6
|مدينة الخرج
|ْ20
|ْ7
|مدينة الطائف
|ْ21
|ْ10
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