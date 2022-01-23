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توقعات درجات الحرارة اليوم والظواهر الجوية بالمملكة العربية السعودية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات درجات الحرارة اليوم والظواهر الجوية بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقعات درجات الحرارة اليوم والظواهر الجوية بالمملكة العربية السعودية - ثقفني

بدء الشتاء القارس بدرجات حرارة لم يتوقعها أحداً وفي الأيام الماضية خيم على السعودية أمطار غزيرة وبرد شديد مع بداية العام الجديد على جميع البلاد كما أعتاد السعودين والمقيمين بها البحث عن أحوال توقعات الطقس اليومية ودرجات الحرارة اليوم لمزاولة أعمالهم بشكل يومي.

توقعات درجات الحرارة اليوم والظواهر الجوية بالمملكة العربية السعودية

توقعات درجات الحرارة

وقد خيم الثلوج وعواصف رعدية ورياح على معظم البلاد في شمال البلاد على ست دول ووصل درجة الحرارة إلى ثلاث درجات تحت الصفر وفي الأيام المقبلة تتوقع الأرصاد الجوية أنخفاض كبير بحالة الطقس وفي هذا المقال قد نطلعكم عبر موقع ثقفني عن دراجات الحرارة الكبري الصغري وحالة الطقس لبعض المناطق لتسهل عن الجميع لمدن مكة والمدينة المنورة وتبوك والخرج والرياض والطائف.

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم السبت الموافق 22 يناير 20

المدن درجة الحرارة الكبري      درجة الحرارة الصغري
مدينة مكة المكرمة            ْ29                   ْ19
المدينة المنورة            ْ21                   ْ9
مدينة تبوك            ْ16                   ْ1
مدينة الرياض            ْ14                    ْ4
مدينة الخرج           ْ20                   ْ6
مدينة الطائف          ْ21                    ْ10

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم الأحد 23 يناير 2022

المدن درجة الحرارة الكبري درجة الحرارة الصغري
مدينة مكة المكرمة                  ْ29              ْ18
المدينة المنورة                 ْ27              ْ11
مدينة تبوك                ْ17              ْ3
مدينة الرياض              ْ25             ْ9
مدينة الخرج              ْ22             ْ8
مدينة الطائف              ْ21            ْ11

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم الاثنين 24 يناير 2022

المدن درجة الحرارة الكبري درجة الحرارة الصغري
مدينة مكة المكرمة                     ْ29                  ْ17
المدينة المنورة                     ْ25                 ْ10
مدينة تبوك                    ْ16                  ْ1
مدينة الرياض                    ْ23                  ْ12
مدينة الخرج                   ْ27                 ْ9
مدينة الطائف                  ْ22                 ْ11

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم الثلاثاء 25 يناير 2022

المدن درجة الحرارة الكبري درجة الحرارة الصغري
مدينة مكة المكرمة                  ْ30          ْ17
المدينة المنورة                 ْ27           ْ12
مدينة تبوك                 ْ19           ْ1
مدينة الرياض                 ْ23          ْ12
مدينة الخرج                ْ24          ْ10
مدينة الطائف               ْ23          ْ11

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم الأربعاء 26 يناير 2022

المدن درجة الحرارة الكبري درجة الحرارة الصغري
مدينة مكة المكرمة                ْ28                   ْ16
المدينة المنورة                ْ26                   ْ9
مدينة تبوك                ْ17                   ْ0
مدينة الرياض               ْ27                   ْ14
مدينة الخرج               ْ27                   ْ12
مدينة الطائف               ْ22                   ْ9

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم يوم الخميس 27 يناير 2022

المدن درجة الحرارة الكبري درجة الحرارة الصغري
مدينة مكة المكرمة                        ْ26               ْ15
المدينة المنورة                       ْ20                ْ8
مدينة تبوك                      ْ21                ْ9
مدينة الرياض                     22ْ                ْ7
مدينة الخرج                     ْ27               ْ9
مدينة الطائف                   ْ20               ْ8

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم يوم الجمعة 28 يناير 2022

المدن درجة الحرارة الكبري درجة الحرارة الصغري
مدينة مكة المكرمة ْ             ْ29              ْ16
المدينة المنورة              ْ21             ْ9
مدينة  تبوك              ْ14             ْ1
مدينة الرياض              ْ17             ْ6
مدينة الخرج              ْ20             ْ7
مدينة الطائف              ْ21              ْ10

 

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