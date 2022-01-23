بدء الشتاء القارس بدرجات حرارة لم يتوقعها أحداً وفي الأيام الماضية خيم على السعودية أمطار غزيرة وبرد شديد مع بداية العام الجديد على جميع البلاد كما أعتاد السعودين والمقيمين بها البحث عن أحوال توقعات الطقس اليومية ودرجات الحرارة اليوم لمزاولة أعمالهم بشكل يومي.

توقعات درجات الحرارة اليوم والظواهر الجوية بالمملكة العربية السعودية

وقد خيم الثلوج وعواصف رعدية ورياح على معظم البلاد في شمال البلاد على ست دول ووصل درجة الحرارة إلى ثلاث درجات تحت الصفر وفي الأيام المقبلة تتوقع الأرصاد الجوية أنخفاض كبير بحالة الطقس وفي هذا المقال قد نطلعكم عبر موقع ثقفني عن دراجات الحرارة الكبري الصغري وحالة الطقس لبعض المناطق لتسهل عن الجميع لمدن مكة والمدينة المنورة وتبوك والخرج والرياض والطائف.

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم السبت الموافق 22 يناير 20

المدن درجة الحرارة الكبري درجة الحرارة الصغري مدينة مكة المكرمة ْ29 ْ19 المدينة المنورة ْ21 ْ9 مدينة تبوك ْ16 ْ1 مدينة الرياض ْ14 ْ4 مدينة الخرج ْ20 ْ6 مدينة الطائف ْ21 ْ10

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم الأحد 23 يناير 2022

المدن درجة الحرارة الكبري درجة الحرارة الصغري مدينة مكة المكرمة ْ29 ْ18 المدينة المنورة ْ27 ْ11 مدينة تبوك ْ17 ْ3 مدينة الرياض ْ25 ْ9 مدينة الخرج ْ22 ْ8 مدينة الطائف ْ21 ْ11

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم الاثنين 24 يناير 2022

المدن درجة الحرارة الكبري درجة الحرارة الصغري مدينة مكة المكرمة ْ29 ْ17 المدينة المنورة ْ25 ْ10 مدينة تبوك ْ16 ْ1 مدينة الرياض ْ23 ْ12 مدينة الخرج ْ27 ْ9 مدينة الطائف ْ22 ْ11

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم الثلاثاء 25 يناير 2022

المدن درجة الحرارة الكبري درجة الحرارة الصغري مدينة مكة المكرمة ْ30 ْ17 المدينة المنورة ْ27 ْ12 مدينة تبوك ْ19 ْ1 مدينة الرياض ْ23 ْ12 مدينة الخرج ْ24 ْ10 مدينة الطائف ْ23 ْ11

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم الأربعاء 26 يناير 2022

المدن درجة الحرارة الكبري درجة الحرارة الصغري مدينة مكة المكرمة ْ28 ْ16 المدينة المنورة ْ26 ْ9 مدينة تبوك ْ17 ْ0 مدينة الرياض ْ27 ْ14 مدينة الخرج ْ27 ْ12 مدينة الطائف ْ22 ْ9

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم يوم الخميس 27 يناير 2022

المدن درجة الحرارة الكبري درجة الحرارة الصغري مدينة مكة المكرمة ْ26 ْ15 المدينة المنورة ْ20 ْ8 مدينة تبوك ْ21 ْ9 مدينة الرياض 22ْ ْ7 مدينة الخرج ْ27 ْ9 مدينة الطائف ْ20 ْ8

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية ليوم يوم الجمعة 28 يناير 2022