أسرار نجاح الكيك بجميع أنواعه وأسباب فشله والشروط المطلوبة لعمل ألذ كيكات هشة ومرتفعة

الكيك من الحلويات التي يحبها الجميع والتي يمكن تناولها كوجبة كاملة في الفطور، وبالرغم من تنوع طرق عمل الكيك وسهولته إلا أن كثيراً من الأمهات يفشلن في عملها فيقومون بشراء الكيك المغلف من السوبر ماركت والذي يحتوي على مواد حافظة تضر بالجسم، فمن خلال المقال يمكنك معرفة أسباب فشل الكيك والشروط التي يجب مراعاتها أثناء عمل الكيك، وتمتعي ومتعي عائلتك بتذوق أحلى كيك.

أسباب فشل الكيك

هناك مجموعة من الأفعال التي تقومين بفعلها قبل وأثناء صناعتك لأنواع الكيك المختلفة، والتي يجب الإبتعاد عنها للحصول على كيك هشة ولذيذة، وإليك بعضها فيما يلي:

هبوط الكيك بعد أن تكون مرتفعة وذلك بسبب تعرضها إلى الهواء البارد مباشرةً بعد إطفاء الفرن.

علامات وبقع بيضاء على سطح الكيك وذلك بسبب سكب السكر دفعة واحدة، وعدم تذويبه بالكامل فالسكر يجب وضعه تدريجياً.

وجه الكيك لونه غير ذهبي وذلك بسبب عدم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية، وتغيير درجة حرارة الفرن أثناء التسوية فيجب أن تكون درجة الحرارة 180 و الفرن ساخن جداً.

صلابة الكيك وذلك بسبب إرتفاع درجة حرارة الفرن عن الحد المناسب.

هبوط الكيك من النصف والسبب إما أن يكون حجم الصينية أصغر من كمية العجين فيؤدي إلى إرتفاعها بنسبة عالية ثم تهبط فجأة، أو بسبب زيادة حرارة الفرن، أو بسبب فتح باب الفرن قبل إكتمال نضج الكيك.

من الممكن أن نجد الكيك بها حبيبات، وذلك بسبب عدم مزج الخليط جيداً.

ثقل الخليط وسببه أن تكون نسبة المواد الجافة بالخليط أكبر من نسبة السوائل.

كما أن سبب من أسباب هبوط الكيكة هو زيادة نسبة السوائل بالخليط، أو زيادة نسبة الدهون بها.

الشروط التي يجب مراعاتها عند عمل الكيك

هناك عدة شروط لابد من إتباعها للحصول على كيكة هشة ولذيذة، وهي كما يلي: