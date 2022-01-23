في 5 دقائق أعملي الكابتشينو برغوة كثيفة وبدون ماكينة لعمل ألذ كوب كابتشينو هيدفيكي من البرد

يعتبر مشروب الكابتشينو من المشروبات الساخنة الشهيرة التي توجد حول أنحاء العالم، وهو من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين أيضاً وبخاصة محبي القهوة والمنبهات، ويتميز بطعمه اللذيذ وسهولة تحضيره، وهو ضمن مشتقات القهوة المميز برغوته الكثيفة التي توجد على وجهه وهذا يوجد في الكابتشينو الذي يقدم في الكافيهات ولهذا يرغب محبي هذا المشروب في معرفة طريقة تحضيره بالرغوة الكثيفة.

طريقة عمل الكابتشينو برغوة كثيفة

هذه الطريقة من ضمن الطرق الكثيرة التي يمكن الحصول من خلالها على كابتشينو برغوة كثيفة، وتتم كالتالي:

المكونات:

ملعقة نسكافية كبيرة.

ملعقة سكر كبيرة.

نصف كوب ماء.

طريقة التحضير:

أولاً نخلط جميع المكونات مع بعضها في الجهاز الخاص بالرغوة ليتحول اللون إلى بني فاتح.

بعد ذلك نضع الخليط في علبة مناسبة ونرجها بشكل جيد لنحصل على قوام كثيف للخليط.

نأتي بالحليب ونضعه على النار حتى يغلي ونضيف له الخليط ومكن استخدام الحليب الجاهز، وبهذا يكون جاهز للتقديم.

طريقة عمل كابتشينو بالرغوة بالميكروويف

المكونات:

كوب حليب سائل.

ملعقة نسكافية صغيرة.

ملعقتان كبيرتان ماء مغلي.

طريقة التحضير:

نضع الحليب في وعاء، ثم نضعه في المايكرويف المسخن على درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية.

بعد ذلك نخرج وعاء الحليب من المايكرويف ونغطيه بشكل محكم.

ثم نرج الوعاء بشكل قوي لتتكون رغوة كثيفة

بعد ذلك نزيل الغطاء الناس بالوعاء ونضعه مرة ثانية في المايكرويف حتى يغلي الخليط نغلق المايكرويف ونخرج الوعاء ونغطيه، ثم نرجه مرة ثانية.

ثم نضع الحليب في الكوب مع الرغوة ونذيب النسكافية في ماء ساخن.

بعد ذلك نضع الماء الساخن فوق الحليب.

طريقة عمل الكابتشينو بالقهوة السريعة

المكونات:

ملعقتان كبيرتان قهوة سريعة الذوبان.

نصف كوب ماء ساخن.

مقدار كوب ونصف حليب سائل.

سكر حسب الحاجة.

طريقة التحضير: