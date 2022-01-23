طريقة نقل خدمات وافد برقم الحدود 2022 عبر وزارة الموارد البشرية mol.gov.sa

طريقة نقل خدمات وافد برقم الحدود 2022 خدمة أتاحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوافدين إلى المملكة العربية السعودية لتسهل عليهم الإجراءات المطلوبة عبر موقعها الإلكتروني دون الذهاب إلى إدارة العمل. خاصة أن طريقة نقل خدمات وافد برقم الحدود 2022 بسيطة ويمكن تنفيذها من أي مكان في المملكة. لمن يتوافر فيه شروط نقل خدمات وافد برقم الحدود فيتمكنون من نقل خدمات الوافدين عبر الحدود والرقم التعريفي بسهولة شديدة بعد مراجعة موقع وزارة الموارد البشرية mol.gov.sa بياناتهم.

طريقة نقل خدمات وافد برقم الحدود 2022

يمكن تنفيذ طريقة نقل خدمات وافد برقم الحدود 2022 على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على كلمة بدء الخدمة.

حدد خدمة نقل عامل برقم الحدود.

أكتب رقم المنشأة.

إضافة رقم الحدود المتعلق بالعامل.

الضغط على أيقونة “إضافة”.

الضغط على إرسال.

تظهر رسالة تأكيد.. هل العامل يتبع لهذه المنشأة أم لا.

توجه إلى الجوازات من أجل الحصول على رخصة الإقامة المؤقتة للعامل الوافد.

بعدها تستطيع نقل خدمات وافد للمنشأة الخاصة بك عبر رقم الإقامة بعد استخراجها.

رسوم تحويل الكفالة في نظام 2022 الجديد

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في إدارة العمل رسوم تحويل الكفالة في نظام 2022 الجديد. كالاتي:

حوِّل لأول مرة 2000 ريال سعودي.

وتحويل ثاني 4000 ريال.

للمرة الثالثة ، الرسوم 6000 ريال سعودي.

وتحويل للمرة الرابعة بتكلفة 6000 ريال.

شروط نقل خدمات وافد برقم الحدود

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. شروط نقل خدمات وافد برقم من خلال الخطوات الآتية:

لايمكن الحصول على الخدمة لوافد لايمر على وجوده 9 أيام. إلا لو وافد سابقًا. تكون متاحة لجميع أنواع المنشآت وفق شروط برنامج نطاقات. يكون الوافد في منشأة قائمة أو تحت الإجراء. في حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة يستطيع المتابعة والتصعيد عبر خدمة صوتك مسموع.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بكيفية نقل خدمات وافد برقم الحدود 2022 عبر وزارة الموارد البشرية ورسوم تحويل الكفالة في نظام 2022 الجديد