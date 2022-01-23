ولي العهد يوجه رسالة شكر إلى الأمن

دوت الخليج :- وجه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس الأربعاء، رسالة شكر وتقدير إلى مديرية الأمن العام، لجهودها في حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا.

وأكد سمو ولي العهد في رسالته اعتزازه بالجهود التي بذلها منتسبو الأمن العام من كافة الوحدات والتشكيلات، منذ بدء الحملة الهادفة لمواجهة الوباء وتحصين المجتمع.

وقال سموه: (الأخوة في مديرية الأمن العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسرني أن أبعث إليكم بأطيب تحياتي وخالص أمنياتي بدوام الصحة والعافية والسعادة والتوفيق، وأن أتقدم بجزيل شكري وعميق تقديري على جهودكم المخلصة في حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا.

وإنني إذ أؤكد اعتزازي بجهودكم وتفانيكم في العمل بعد مرور أكثر من عام على هذه الحملة، التي تهدف إلى مكافحة الوباء وتحصين المجتمع، لأسأل الله العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يبارك هذه الجهود الخيّرة في مواصلة خدمة الأردن الغالي وشعبه العزيز).