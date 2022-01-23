يحملان جثته لمكتب البريد لاستلام معاشه التقاعدي

فتحت الشرطة الأيرلندية تحقيقا في تقارير حول حمل جثمان متوفى إلى مكتب بريد في محاولة لتحصيل معاشه التقاعدي.

وقالت صحيفة "آيرش تايمز" إن شخصين حملا جثة رجل يبدو أنه في الستينيات من عمره إلى مكتب البريد في بلدة كارلو يوم الجمعة. وعندما استجوبهما الموظفون، لاذا بالفرار تاركين خلفهما الجثمان.

ولم تعلن الشرطة الأيرلندية، غاردا سيوتشانا، تفاصيل القضية لكنها قالت إنها تجري تحقيقا في الظروف الخاصة بـ "وفاة غير مبررة لرجل مسن" في منطقة كارلو.

كما أعلنت الشرطة أنها ستقوم بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

وذكرت صحيفة آيرش تايمز أن أحد الرجلين حضر للاستفسار عن تحصيل معاش شخص ما وقيل له إن المستلم يجب أن يكون حاضرا. وذكرت الصحيفة أنه عاد بمساعدة أحد رفاقه ومعه جثة صاحب المعاش.

وقال كين مورنان، عمدة كارلو، إن التقارير أصابت سكان البلدة بالصدمة.

وتابع: "إنه لأمر محير للعقل أن يفعل أي شخص شيئا كهذا. أمر يصعب تصديقه. أشبه بأفلام هيتشكوك".