كم سلم رواتب المعلمين في السعودية 1443 مع البدلات بعد قرار تعديل الرواتب ومواعيد الصرف

كم سلم رواتب المعلمين في السعودية 1443 في اطار خرص الحكومة السعودية متمثلة في وزارة التعليم على تحديث قيمة رواتب المعلمين في السعودية بشكل مستمر بجميع القطاعات التعليمية بشكل عام من وقت للآخر، وذلك لمدى أهمية المعلمين في السعودية بجميع المراحل التعليمية، فنجد أن وزارة التعليم السعودية قد أعلنت خلال الفترة الاخيرة عن تعديل جديد في سلم رواتب المعلمين في السعودية هذا العام، والذي يتضمن الرواتب الأساسية الخاصة بالمعلمين بالإضافة الى البدلات والعلاوات السنوية المخصصة للمعلمين بناء على الرتبة والدرجة التي ينتمي اليها المعلم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب المعلمين في السعودية 1443 بعد التعديل.

كم سلم رواتب المعلمين في السعودية 1443 بعد التعديل

وقد اعلن وزير التعليم السعودي رسميا عن تعديل سلم رواتب المعلمين في السعودية في اطار حرص السعودية على توفير كافة احتياجات المعلمين بجميع القطاعات التعليمية المختلفة، كما تم الاعلان عن تحديث قيمة العلاوات السنوية المستحقة لجميع المعلمين، حيث تختلف قيمة الرواتب والعلاوات بناءً على درجة المعلم، وقد أكدت وزارة التعليم أنها قد قامت بطرح نظام جديد يمكن للمعلمين من خلاله الاستعلام عن قيمة الرواتب والتحديثات الموجودة بها، حيث يتم ذلك من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث يتم تسجيل الدخول الى الموقع من خلال بيانات المستخدم ومن ثم يتم الاستعلام عن تفاصيل سلم الرواتب والتي تأتي مختلفة من معلم لآخر بناء على الدرجة التي تحددها الخبرة التعليمية الخاصة بالمعلم.

كم باقي على الراتب المعلمين والمعلمات في السعودية 1443

مواعيد صرف رواتب المعلمين 2022 موعد صرف راتب شهر يناير للمعلمين الخميس 2022/1/27م، الموافق 1443/6/24هـ.

موعد صرف راتب شهر فبراير للمعلمين الاحد 2022/2/27م، الموافق 1443/7/26هـ.

موعد صرف راتب شهر مارس للمعلمين الاحد 2022/3/27م، الموافق 1443/8/24هـ.

موعد صرف راتب شهر إبريل للمعلمين 2022/4/27م، الموافق 1443/9/26هـ.

موعد صرف راتب شهر مايو للمعلمين 2022/5/26م، الموافق 1443/10/25هـ.

موعد صرف راتب شهر يونيو للمعلمين 2022/6/27م، الموافق 1443/11/28هـ.

موعد صرف راتب شهر يوليو للمعلمين 2022/7/27م، الموافق 1443/12/28هـ.

موعد صرف راتب شهر أغسطس للمعلمين 2022/8/28م، الموافق 1443/2/1هـ.

ما هو جدول رواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية 2022؟

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شروط توزيع المكافآت والمزايا الجديدة للمعلمين في السعودية 1443

وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها لكي يتم الحصول على المكافآت السنوية والمزايا الجديدة التي يتم تقديمها للمعلمين بناء على سلم الرواتب، والتي من المقرر ان يتم دفعها خلال الشهر المقبل، حيث جاءت هذه الشروط على النحو التالي.