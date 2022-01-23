قروض سكني للمتزوجات الشروط وآلية الاستحقاق

قروض سكني للمتزوجات هي أحد منتجات الدعم التي صُممت خصيصًا من أجل النساء السعوديات أو النساء اللواتي يعولن أبناء حاصلين على الجنسية، وقد قامت بتقديمها وزارة الإسكان السعودية التي لا تدخر جهدًا في سبيل توفير حياة الرفاهية إلى المواطنين والمواطنات، وقد قامت بتقديم التسجيل في سكني للمطلقات والمتزوجات أيضًا وأعلنت عن موعد إيداع الدعم السكني الشهري لهذا سوف نوفر شروط قرض سكني وما هي آلية استحقاق الدعم السكني بالسعودية وكذلك نموذج طلب منح أراضي الديوان الملكي.

قروض سكني للمتزوجات

أطلق برنامج سكني عدد من أنواع القروض للمتزوجات في المملكة العربية السعودية وأكد على توفير فرصة للتسجيل في الدعم من خلال الإنترنت عن طريق رابط وزارة الإسكان السعودية، وأضافت الوزارة أن موعد صرف الدعم السكني الشهري هو يوم 24 من كل شهر ميلادي.

شروط قروض سكني للمتزوجات

هناك شروط لا بد من مراعاتها عند التقديم على الدعم السكني للمتزوجات في المملكة، وهذه الشروط جاءت وفق ما سنقوم بذكره في السطور التالية:

النساء المتزوجات ينبغي أن تتوافر بهن شروط الجنسية، ويه الجنسية السعودية الأصل والمنشأ، وألا تكون قد سبق وتقدمت بطلب للحصول على دعم وتم قبولها وتستفيد فعليًا خلال الفترة الحالية من برامج وزارة الإسكان والمنتجات التي تقدمها.

يشترط أيضًا إقامتها داخل السعودية بشكل مستمر، وألا تكون مقيمة في أحد الدول الأجنبية أو العربية، على ألا يكون عمرها أقل من 25 سنة عند رغبتها في التسجيل.

ألا يكون لديها بالفعل مسكن مناسب تُقيم به، وألا يكون لديها زوج قد استفاد في وقت سابق من الدعم السكني.

وفي حال كانت المرأة المتزوجة تعول أبنائها أو هي العائل بسبب إعاقة الزوج أو هجره لها فيمكنها التسجيل في أي من البرامج المتاحة خلال الفترة الراهنة.

آلية استحقاق الدعم السكني

وعند التسجيل هناك العديد من الخيارات التي تقدم للنساء السعوديات عند الحصول على الدعم، فيمكن الحصول على التمويل العقاري من أجل شراء الوحدات السكنية الجاهزة، أو يمكن الحصول على منح الأراضي المجانية أيضًا، والتقديم من خلال البنوك السعودية للحصول على قرض عقاري مدعوم من أجل بنائها.