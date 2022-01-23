ترتيب الدوري الإسباني في الأسبوع 22 وموعد مباريات ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد

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عمر شويل - جدة ننشر لكم ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم في الأسبوع 22 وموعد مباريات كلا من ريال مدريد وكذلك برشلونة اليوم الأحد، حيث من المنتظر أن يلتقي ريال مدريد فريق إلتشي، بينما يواجه برشلونة فريق ديبورتيفو ألافيس وسط مباريات قوية تقام اليوم الأحد ومنها مباراة غرناطة وأوساسونا ومباراة ريال مدريد وإلتشي ومباراة ريال سوسييداد وخيتافي وايو فاليكانو وأتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة.

ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم

ننشر لكم ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل متجدد اليوم الأحد.

موعد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإسباني

تقام اليوم الأحد عدة مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباراة غرناطة وأوساسونا في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وإلتشي في تمام السادسة والربع عصرا.

مباراة ريال سوسييداد وخيتافي في الثامنة والنصف مساء.

مباراة رايو فالكانو وأتلتيك بيلباو في الثامنة والنصف مساء.

مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الحادية عشرة مساء.

نتائج مباريات الأسبوع 22 حتى الأن

يذكر أنه قد أقيمت عدة مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم وجاءت النتائج كالتالي:

قاديش يفوز على ليفانتي بهدفين دون رد.

فياريال يفوز بثلاثة أهداف أمام مايوركا.

تعادل بين كلا من إشبيلية وسيلتا فيغو بهدفين لكل فريق.

أتلتيكو مدريد يفوز على فالنسيا بعد ريمونتادا قوية في الدقائق الأخيرة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كان أتلتيكو مدريد قد نجح في خطف نقاط المباراة أمام فالنسيا بعدما نجح أنخيل كوريا وماريو هيرموسو بإحراز هدفين متتاليين في الدقيقة 90 من زمن المباراة التي أقيمت بينهما.

ترتيب قمة الدوري الإسباني

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة وبفارق مباراة لصالحه عن إشبيلية صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بينما يأتي ريال بيتيس في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطة ويحتاج برشلونة للفوز بأي عدد من الأهداف من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني خاصة وأن برشلونة يعاني عدم الإتزان هذا الموسم.

صراع قاع الدوري الإسباني

يذكر أن قاديش يحتل المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة، بينما يأتي ألافيس في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة ويأتي ليفانتي في المركز 20 برصيد 11 نقطة وسط حالة من الترقب لنتائج مباريات اليوم الأحد.