نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي عودة المدارس وتسجيل حساب جديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد في السعودية قامت مؤخراً بطرح رابط جديد لمنصة مدرستي العودة إلى المدارس بسبب حدوث العديد من المشاكل في رابط منصة مدرستي القديم ( schools madrasati sa ) والذي أدى إلى تعطل العديد من الطلبة عن متابعة دروسهم وتأدية فروضهم المدرسية بسبب كثرة تعطل الموقع وعدم قدرة الطلبة من الوصول إليه، الأمر الذي دعا وزارة التعليم السعودية إلى العمل على حل المشكلة بل والتطرق إلى إيجاد بديل قوي في حالة استمرار المشكلة وكانت ثمار هذا السعي هو رابط منصة مدرستي العودة إلى المدارس، والذي يمكن التسجيل به برقم الهوية ومن خلال بضعة خطوات بسيطه توضحها بالتفصيل كما يلي.

الضوابط التنظيمية والتنفيذية لعودة الدراسة في المدارس:

لقد قامت وزارة التعليم السعودية بوضع مجموعة من الضوابط لتنظيم إجراءات عودة الدراسة الآمنة بمرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال وفيما يلي بعض أهم هذه الضوابط كما يلي؛

الالتزام بالاحترازات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من ” وقاية”. الالتزام بسنريوهات الدراسة حضوريا وعن بعد. متابعة مدير المدرسة واللجان المعنية للوضع الصحي وإجراء المساحات عند الحاجة. تخصيص غرف للعزل ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها.

ما هي منصتي وكيفية محاكاته لنظام التعليم اليومي:

قامت وزارة التعليم السعودية بالعمل على جعل منصة مدرستي الإلكترونية التعليمية تحاكي نظام التعليم الواقعي في المدارس العادية فقامت بوضع ضوابط وحيثيات يجب على كلاً من الطالب والمعلم الالتزام بها، وهي كالتالي؛

يتم بدء الدوام اليومي على المنصة بالنشيد الوطني كما هو الحال في حالة الحضور النظامي.

تم وضع جدول حصص بنفس مواعيد الدراسة الصباحية.

يتم حضور المعلم في الموعد المحدد وفقاً للجدول.

وضع الفصول الدراسية لكل مجموعة من الطلاب.

إتاحة التفاعل والمناقشات في الحصص كما هو الحال في الدراسة النظامية.

أداء الواجبات المدرسية على المنصة، مع وجود جميع النشاطات التدريبية والتعليمية الأخري.

تتوفر الاختبارات والتقييم المستمر للطلاب من خلال هذه الاختبارات والأنشطة.

خطوات تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي العودة إلى المدارس:

يمكنكم التسجيل في المنصة الجديدة منصتي مدرستي لعمل حساب جديد من خلال رقم الهوية الوطنية وببضعة خطوات بسيطه نوضحها لكم كما يلي؛

ويتم التسجيل من خلال ثلاث مراحل وهي؛

المرحلة الأولى، هي مرحلة تسجيل البيانات الأساسية وهي رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال،ثم إدخال رمز التحقق كما موضح أمامك والضغط على زر التحقق. بعدها يتم تحويلك إلى صفحة التحقق من البيانات الأساسية، فيتم إرسال رسالة نصية إلى جوالك بها رمز التحقق وهو عبارة عن 4 أرقام تقوم بكتابتهم في المربع المخصص لذلك ثم الضغط على تحقق. بعدها يتم تحويلك إلى المرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة التأكد من الحساب وبها يتم إعطائك اسم الدخول وكلمة المرور الخاصين بك يجب عليك نسخهم والاحتفاظ بهم لحين الحاجة ثم الضغط على تسجيل دخول.

بعدها تقوم بالضغط على الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي أو الطالب كما في الصورة.

ثم تقم بتحديث كلمة المرور التي أخذتها من المنصة بكلمة أخرى يسهل عليك تذكرها ثم الضغط على تسجيل الدخول.

ليقوم النظام بطلب المزيد من المعلومات لتأمين حسابك فقم بالضغط على كلمة التالي.

ليتم تحويلك إلى صفحة تأمين الحساب، قم بإدخال البلد وهي المملكة العربية السعودية، ورقم الجوال الخاص بك ثم الضغط على إرسال رسالة لي.

ليتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك الجوال بها كود التحقق قم بإدخاله والضغط على التالي.

بذلك تكون قد قمت بإتمام التسجيل وتأمين الحساب برقم الهاتف، ويمكنك الدخول إلى المنصة والتمتع بكافة الخدمات التي تقدمها سواء كنت أحد الطلاب أو أحد كادر المعلمين.