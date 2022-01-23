نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا مجانا اليوم.. 8 قنوات مجانية تنقل مباراة تونس بدون تشفير في كاس أمم إفريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة في كاس أمم إفريقيا الكاميرون 2022 ، هو ما يبحث عنه الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان وبالأخص الجماهير التونسية والعربية، وذلك من أجل ضبط واستقبال تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة تونس اليوم ونيجيريا مجانا عبر العديد من الأقمار الاصطناعية المختلفة في دور الستة عشر من كاس أمم إفريقيا الكاميرون 2022 ، لذلك نسلط الضوء من خلال هذا المقال على تقديم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى في كاس أمم إفريقيا 2022.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا اليوم مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا اليوم مجانا ناي سات استرا هوت بيرد والأقمار ، هي محض اهتمام وبحث الكثير من الأشخاص محبي وعشاق الساحرة المستديرة ومتابعي بطولة كاس أمم إفريقيا الكاميرون 2022 ، وهو ما سنعمل على تقديمه لكم من خلال السطور القادمة، وذلك بعدما وجدنا أن هناك الكثير ممن لا يمتلكون اشتراك في قنوات بي ان سبورت ماكس الرياضية الناقلة لكاس أمم إفريقيا 2022.

وتنطلق مباراة تونس ونيجيريا اليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان وفلسطين وليبيا، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المغرب والمملكة العربية السعودية وتونس والجزائر والأردن، بينما تنطلق مباراة تونس اليوم ضد نيجيريا الأحد في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا اليوم مجانا

قنوات تنقل مباراة تونس ونيجيريا اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد وعربسات والأقمار الاصطناعية المختلفة، وجدنا عدد من القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تونس اليوم مجانا في دور الستة عشر من كاس أمم إفريقيا الكاميرون 2022 ، تلك القنوات المجانية التي اعتزمت أن تكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا اليوم مجانا ، والتي جاءت كالتالي:

قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة الجزائرية الأولى: القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 (5/6).

قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

تلك كانت القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا اليوم مجانا في كاس أمم إفريقيا 2022 ، ونود أن نذكركم محبي وعشاق الساحرة المستديرة أن هذه القنوات هي نفسها التي تذيع مباريات كاس الأمم الإفريقية مجانا بدون تشفير، هذا وسنتابع معكم أول بأول ملخص نتيجة أهداف مباراة تونس ونيجيريا اليوم في دور الـ16 كاس أمم إفريقيا 2022 ، وذك من خلال مقالات أخرى متتالية.