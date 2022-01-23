من هذا المقال نوضح لكم شرح أفضل مميزات واتساب الذهبي WhatsApp وطريقة تحميله على هاتف الأندرويد أو IOS بالخطوات، فإن مميزات واتساب الذهبي هي ما تجعل الكثير من المستخدمين يختارون تحميل واتساب الذهبي عن الواتساب الأصلي، حيث إنه يوجد به ميزات إضافية غير موجودة في تطبيقات الواتساب الأخرى، الذي جعلها إحدى أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي المستخدمة، وفي هذا المقال سنذكر جميع مميزات واتساب الذهبي

شرح أفضل مميزات واتساب الذهبي WhatsApp

واتساب الذهبي له العديد من المميزات وهي:

يمكنك قراءة رسائل الأصدقاء دون أن يظهر لهم أنك قمت بقراءتها.

واتساب الذهبي لم يمكنك فقط من إخفاء آخر ظهور لك فحسب بل يمكنك أيضا من إخفاء متصل الآن.

من مميزات واتساب الذهبي أنه يمكنك من مشاهدة حالة أصدقائك دون أن يظهر أنك قمت بمشاهدتها.

يمكنك من خلال واتساب الذهبي إخفاء وصول الرسالة التي لا تريد ان تستلمها، وسوف تصل علامة صح.

يمكنك إخفاء علامة أنك تقوم بتسجيل مقطع صوتي.

يمكنك إخفاء أنك قمت بالاستماع إلى المقطع الصوتي المرسل إليك.

يمكنك القيام بإرسال رسالة مجدولة.

يمكنك تحميل حالات الأصدقاء من خلال واتساب الذهبي.

الإضافات في واتساب الذهبي

تمت إضافة إمكانية رؤية الرسائل التي قام الطرف الآخر بحذفها، من خلال فتح صفحة المحادثة، ثم فتح الرسائل المحذوفة.

يمكنك القيام بإخفاء الفيديوهات والصور التي ترغب في إخفائها من الاستوديو ومشاهدتها من خلال الواتساب الذهبي، قم بفتح المحادثة ثم قم بالضغط على عرض الوسائط.

يمكنك القيام بإخفاء الدردشات الخاصة بك باستخدام كلمة مرور.

تم تفعيل إمكانية تحديد كل الدردشات من الشاشة الرئيسية.

طريقة تحميل واتساب الذهبي